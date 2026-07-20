Rudi Garcia no seguirá como técnico de Bélgica tras llegar a cuartos del Mundial

Rudi Garcia dejará de ser el seleccionador de Bélgica después de que no pudo llegar un acuerdo con la federación de fútbol del país para una extensión de contrato.

La Real Asociación Belga de Fútbol informó el lunes que no renovará el contrato de Garcia más allá de finales de este mes, y que está buscando un sucesor para el técnico francés, quien llevó al equipo a los cuartos de final del Mundial, donde perdió ante la eventual campeona España.

“Garcia ha desempeñado sin duda un papel clave en la recuperación de los Diablos Rojos belgas”, indicó el director deportivo de Bélgica, Vincent Mannaert. “Fue nombrado seleccionador nacional en un contexto deportivo y financiero complicado. Gracias, en particular, a su compromiso y experiencia, se restableció la cohesión del equipo y se logró un resultado sólido en la Copa Mundial de la FIFA más reciente”.

Garcia fue nombrado seleccionador de Bélgica en enero de 2025 como sucesor del destituido Domenico Tedesco, quien no logró reactivar al equipo durante un periodo relativamente corto. Garcia, que dirigió a varios clubes importantes —incluidos Napoli, Marseille y Roma— en una carrera con muchos destinos, nunca había entrenado a una selección.

Destacó por sus logros en sus 18 meses al frente de Bélgica, al señalar la campaña del equipo en el Mundial y la mejora en su posición desde que asumió el cargo.

“Le deseo a Bélgica todo el éxito mientras continúan la transición generacional que me enorgulleció ayudar a iniciar”, expresó Garcia.

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