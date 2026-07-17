La carrera por la Bota de Oro de la Copa del Mundo se encamina hacia un desenlace apasionante con varios de los mejores futbolistas del mundo como protagonistas.

Las grandes figuras han respondido a las expectativas a lo largo del torneo. Entre ellas destacan el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, quienes protagonizan un intenso duelo goleador desde el inicio del Mundial. Ambos superaron el récord histórico de Miroslav Klose y llegaron a las semifinales con ocho goles. Sin embargo, Messi lidera la clasificación gracias a sus dos asistencias, que le dan ventaja sobre Mbappé antes de la final.

La pelea por el premio no se limita a ellos. Los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham también brillaron en las fases de eliminación directa. Después del doblete de Kane frente a la República Democrática del Congo, Bellingham marcó dos goles más contra México y Noruega. Ambos comparten el cuarto lugar con seis goles y una asistencia, por detrás de Erling Haaland, que suma siete tantos. No obstante, el delantero noruego quedó fuera de la carrera tras la eliminación de su selección.

En un giro inesperado, el avance de Argentina también podría complicar las opciones de Messi. Es el único aspirante al premio que disputará la final y tendrá por delante el desafío de enfrentar a la defensa de España, que solo recibió un gol en todo el torneo. Al mismo tiempo, aunque quedaron eliminados en semifinales, Mbappé, Kane y Bellingham todavía tendrán una oportunidad de aumentar su cuenta en el partido por el tercer puesto y seguir en la pelea por la Bota de Oro.

Si dos o más jugadores terminan con la misma cantidad de goles, el primer criterio de desempate será el número de asistencias. Si la igualdad continúa, se tomará en cuenta el tiempo disputado y el promedio de goles por minuto.

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina), 8 goles (4 asistencias)

2. Kylian Mbappé (Francia), 8 goles, (3 asistencias)

3. Erling Haaland (Noruega), 7 goles (0 asistencias)

= 4. Harry Kane (Inglaterra), 6 goles (1 asistencia)

= 4 Jude Bellingham (Inglaterra), 6 goles (1 asistencia)

6. Ousmane Dembélé (Francia), 5 goles (2 asistencias)

7. Mikel Oyarzabal (España), 5 goles (1 asistencia)

8. Vinicius Jr. (Brasil), 4 goles (1 asistencia)

= 8. Ismaila Sarr (Senegal), 4 goles (1 asistencia)

= 8. Julián Quiñones (México), 4 goles (1 asistencia)

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Traducción de Leticia Zampedri