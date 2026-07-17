Argentina clasificó para la final del Mundial tras derrotar a Inglaterra por 2-1, y ahora se enfrentará a España este domingo.

Si no te has despegado del internet durante el torneo, tal vez hayas notado que, si bien Argentina cuenta con una gran y apasionada base de aficionados y tiene en su equipo a la superestrella Lionel Messi, también hay opiniones fervientes en contra de los campeones defensores.

“Repulsión desbloqueada: es fanático de Argentina”, decía una publicación viral en X, mientras que otra bromeó con la misma idea: “Aunque Argentina jugara sola en el estadio, yo apoyaría al estadio”.

Polémica por una pancarta de Argentina tras la victoria en la semifinal contra Inglaterra

Se pueden abordar diferentes polémicas; la más reciente se remonta al partido contra Inglaterra, cuando, durante las celebraciones, los jugadores argentinos mostraron una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

open image in gallery Giovani Lo Celso, número 11 de Argentina, sostiene una pancarta tras la victoria por 2-1 en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en el Estadio de Atlanta el 15 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia. La pancarta hace referencia al territorio británico de ultramar de las Islas Malvinas, ubicadas frente a la costa de Argentina. Argentina cuestiona la soberanía británica sobre las islas y se refiere a ellas como las Malvinas ( Getty Images )

A nivel histórico, ha habido tensiones en torno al hecho de que las islas Malvinas sean un territorio británico de ultramar desde la guerra de 1982.

Las tensiones entre el Reino Unido y Argentina se intensificaron tras el partido de fútbol, e incluso Argentina acusó a un buque de guerra británico de navegar de manera “ilegal” en sus aguas, apenas unas horas después de su victoria.

Sin embargo, el Gobierno británico afirmó que el trayecto del barco se ajustaba al derecho internacional y señaló que Argentina había sido plenamente informada sobre el movimiento del buque, el cual formaba parte de una “visita logística de rutina a Chile”.

En respuesta a la pancarta política mostrada tras el partido, el portavoz oficial del primer ministro declaró: “Perdimos el Mundial, pero las Malvinas son nuestras”.

Y agregó: “Nuestra postura no ha cambiado: la autodeterminación recae en los isleños. Nuestro compromiso con los malvinenses nunca vacilará”.

Argentina podría enfrentar medidas disciplinarias y una multa por infringir las reglas de la FIFA que prohíben los mensajes políticos en las canchas.

Partido de Argentina vs. Egipto

open image in gallery Hossam Hassan, entrenador de Egipto, reacciona tras la derrota por 2-3 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, disputado en el Estadio de Atlanta el 7 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia ( Getty )

Antes de esto, hubo polémica durante el partido de cuartos de final de Argentina contra Egipto, en el que Argentina remontó un 3-2 para ganar el partido.

Cuando Egipto iba ganando 2-0, se le anuló un gol de manera controvertida; al mismo tiempo, se rechazó su solicitud de revisión por video de un gol de Argentina, lo que generó quejas de que el sistema de revisión por video (VAR) se estaba utilizando de manera desigual.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, manifestó: “Todo se trata de dinero”, y agregó: “Quieren que Messi se quede en el torneo. En el fútbol, muchas cosas pasan fuera de la cancha por intereses. Lo que pasó fue injusto. Egipto merecía clasificar. Fuimos el mejor equipo”.

Asimismo, señaló: “Hoy nos trataron de manera injusta. Sufrimos una injusticia. Esta es mi forma de alzar la voz y plantar cara. No voy a ver otro partido de este torneo”.

En respuesta, la FIFA contraatacó a través de su jefe de arbitraje, Pierluigi Collina, quien afirmó que “nadie puede cuestionar la integridad”.

“Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”, sentenció Collina.

Video de IShowSpeed y un aficionado argentino

Por otra parte, la FIFA abrió una investigación a raíz de las denuncias de insultos racistas que aparecen en un video en el que se vieron involucrados el popular streamer IShowSpeed y un aficionado argentino.

open image in gallery La FIFA abrió una investigación a raíz de las denuncias de insultos racistas de un aficionado argentinio contra IShowSpeed ( Getty Images )

Durante una transmisión en vivo de IShowSpeed del partido, se escuchó al streamer preguntarle a un aficionado que llevaba una camiseta de Argentina qué le estaban diciendo.

Fue entonces cuando IShowSpeed, quien es negro, pareció enterarse por la respuesta del aficionado de habla hispana de que le habían dicho que “se fuera a llorar al zoológico”.

La FIFA declaró en un comunicado: “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad”.

El organismo informó estar al tanto de “un incidente entre un aficionado y #IShowSpeed en el Miami Stadium durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026” e inició de inmediato una investigación.

También aclaró: “La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte”.

Mientras tanto, IShowspeed asistió al partido entre Argentina e Inglaterra vistiendo una camiseta de Inglaterra, y ha circulado un video en el que se ve a aficionados argentinos lanzándole latas de cerveza y objetos al streamer.

“Claramente, están enojados, chicos. No se preocupen por eso. No nos vamos a preocupar por eso, nos vamos a preocupar por Inglaterra, chicos”, dijo Speed después de que lo golpearan con una lata de cerveza.

“Chicos, van a lanzar cosas, eso es lo que pasa, van a lanzar cosas, pero miren, no nos importa”, aseguró.

Otros factores históricos

open image in gallery Los jugadores argentinos celebran tras la victoria por 3-1 en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza, disputado en el Kansas City Stadium el 11 de julio de 2026 en Kansas City, Misuri ( Reuters )

Anteriormente, los expertos en investigación han hecho énfasis en que el país debe confrontar la imagen “europea” que tiene de sí mismo y el “borrado de la negritud” y de la historia indígena, ya que más de 200.000 africanos esclavizados llegaron a los puertos gemelos del Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX.

Sin embargo, hoy en día, estadísticamente, las personas negras representan menos del uno por ciento de la población argentina y actualmente no hay ningún jugador negro en la selección argentina de fútbol.

En 2024, cuando Argentina ganó la Copa América, los jugadores argentinos entonaron un cántico sobre la diversidad de la selección francesa, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a anunciar que presentaría una queja ante la FIFA por “comentarios racistas y discriminatorios”. Enzo Fernández se disculpó posteriormente, y su club de la Premier League, el Chelsea, abrió una investigación disciplinaria interna.

No obstante, la Premier League la cerró después de que Fernández se disculpara con varios de sus compañeros franceses; además, se entiende que se ofreció a realizar una contribución a una organización benéfica contra la discriminación, a través de la Fundación Chelsea, y el club dijo en ese momento que igualaría su donación.

El club considera el asunto resuelto, y fuentes consultadas por la agencia de noticias PA indicaron que el club quedó impresionado con la madurez de Fernández.

Aunque esto no refleja la actitud de todos los aficionados argentinos, brinda un contexto histórico más amplio y ayuda a comprender mejor el asunto.