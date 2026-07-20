La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

La selección española de fútbol, campeona del Mundial, regresa a casa el lunes, donde el plantel de 26 jugadores será recibido por la Familia Real y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de subir a un autobús descapotable para un desfile por el centro de Madrid.

Multitudes de aficionados los recibirán mientras se desplazan desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente, hasta la Plaza de las Cibeles.

Luego se realizará una ceremonia con los jugadores en la plaza, donde selecciones nacionales españolas anteriores y sus seguidores se han reunido tradicionalmente para festejar.

España se llevó el trofeo en la final del domingo tras derrotar 1-0 a la ahora destronada campeona Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey. Fue apenas la segunda vez —después de la victoria de 2010 en Sudáfrica— que España ganó el título.

La capital española estalló en celebraciones tras el pitido final, con miles de seguidores volcando a las calles desde bares y restaurantes, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

Las multitudes abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid y otras plazas principales —cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras las bocinas de los autos sonaban por toda la capital.

Muchos celebraron la victoria del domingo hasta bien entrada la madrugada del lunes.

“Estoy muy feliz. He dormido tres o cuatro horas, pero por el equipo haré lo que haga falta”, manifestó el lunes temprano Víctor Álvarez, de 19 años.

El título del Mundial, combinado con el Mundial femenino que España ganó en 2023, convierte a la nación europea en la primera en ostentar simultáneamente los títulos masculino y femenino.

Las celebraciones se vieron empañadas, sin embargo, después de que las autoridades locales informaran que un menor de 13 años falleció en Salamanca tras derrumbarse una fuente a la que se había subido con amigos para celebrar.

Para muchos jóvenes seguidores españoles, es la primera vez que ven al equipo masculino levantar el trofeo —y el delirio nacional que ha seguido.

Antes del regreso del equipo, los seguidores esperaban en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, listos para recibirlos con camisetas del equipo y ondeando banderas españolas.

Grupos de seguidores también comenzaron a asegurarse sus lugares cerca de la Plaza de Cibeles la madrugada del lunes, llevando paraguas para protegerse del sol y de unas temperaturas que se espera que suban hasta los 35 grados Celsius.

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