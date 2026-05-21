Los Nacionales vencen 8-4 a los Mets y vuelven a .500 con jonrones de Abrams y Young

CJ Abrams conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Jacob Young añadió un cuadrangular de dos en la octava y los Nacionales de Washington volvieron a tener una marca de .500 por segunda vez desde la primera semana de la temporada al imponerse 8-4 a los Mets de Nueva York la noche del miércoles.

Andrew Alvarez logró el primer salvamento de cuatro entradas de los Nacionales desde que se mudaron de Montreal en 2005. Washington mejoró a 25-25 después de ponerse 23-23 el sábado, antes de sufrir derrotas consecutivas.

El dominicano Juan Soto pegó dos jonrones por los Mets, últimos en la clasificación (21-28). Fue el 29no juego de múltiples cuadrangulares para Soto, quien se formó con los Nacionales y suma 12 vuelacercas y 26 carreras impulsadas en 35 partidos de por vida contra Washington.

El toletero de 765 millones de dólares tiene cinco jonrones en sus últimos siete juegos en total.

Washington atacó rápido al zurdo Zach Thornton, quien hizo su debut en las Grandes Ligas con Nueva York. Después de que Curtis Mead conectó un sencillo con un out y el venezolano Andrés Chaparro recibió base por bolas, Abrams castigó un cutter apenas por encima de la barda en el jardín entre derecho y central para su 10mo jonrón.

El venezolano Keibert Ruiz agregó un sencillo impulsor para superar a un cuadro interior adelantado en la segunda entrada ante Thornton (0-1), quien permitió cuatro carreras en cuatro entradas y un tercio; ponchó a tres.