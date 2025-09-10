FIFA, criticada por su polémica política de precios de entradas para el Mundial: “Es irresponsable”

La FIFA ha sido criticada por su polémica política de precios de entradas para el Mundial del próximo año.

El máximo organismo del fútbol mundial ha sido acusado de no preocuparse por los aficionados y de “vivir en un universo paralelo” con esta medida.

Este miércoles se abrió una ventana de 10 días en la que los aficionados con tarjetas Visa pueden solicitar, a partir del 1 de octubre, acceso anticipado a boletos para la final, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, los solicitantes que reciban turnos en fechas posteriores podrían terminar pagando más por los mismos boletos, ya que la FIFA planea implementar lo que describe como “precios variables” para el torneo.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene el trofeo de la Copa del Mundo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino ( AP Foto/Jacquelyn Martin )

La tarifa variable se diferencia de la tarifa dinámica en que existe un elemento humano en la gestión de los cambios, en lugar de dejarlo únicamente a un algoritmo automatizado que rastrea la demanda. Fuentes familiarizadas con el proceso señalaron que esto debería traducirse en un aumento de precios menos pronunciado que el que suele producirse bajo un modelo de precios dinámicos.

Sin embargo, el enfoque de la FIFA ha generado críticas de grupos de aficionados e incluso del candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, quien lanzó una petición llamada “Game Over Greed” (El fútbol antes que la avaricia) para protestar contra la política.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe (FSE), declaró: “Creemos que la FIFA envía el mensaje equivocado al aplicar los precios variables para el Mundial.

Su principal argumento es que el marco legal en Estados Unidos no les permitiría hacer otra cosa; me cuesta mucho creerlo.

Donde la FIFA está siendo completamente irresponsable es en que será un Mundial caro: caro viajar dentro de Estados Unidos, caro ir a los estadios, con muy poco transporte público disponible.

Nada de eso está bajo el control de la FIFA. Lo que sí controla la FIFA es el precio de sus entradas, y ahí es donde pudo haber actuado —al menos de manera simbólica— para reducir el costo general de la competición para los aficionados que asisten a los partidos”.

open image in gallery Zohran Mamdani también criticó la política de entradas de la FIFA ( Zohran Kwame Mamdani )

“Es muy difícil de entender, cuando la FIFA tiene enormes reservas y no necesita aumentar sus ingresos por boletaje. Lamentablemente, la FIFA vive en un universo paralelo: no le importan los aficionados ni la opinión pública.

Esto es una llamada de atención para el fútbol en Europa: necesitamos leyes de protección al consumidor adecuadas para evitar que este modelo entre aún más en el mercado europeo”.

Las críticas de FSE también han encontrado eco al otro lado del Atlántico con Zohran Mamdani. Su petición insta a la FIFA a abandonar la política de precios, fijar un tope para la reventa de entradas y reservar un 15 % de los boletos a residentes locales, con descuento.

En el sitio de su campaña, Mamdani escribió: “Es hora de poner el fútbol por encima de la avaricia y organizar un Mundial que todos los neoyorquinos puedan disfrutar”.

El miércoles aparecieron en línea comentarios de aficionados que reportaban dificultades para registrarse en el sorteo de preventa. La FIFA fue contactada para dar declaraciones sobre esas quejas y su política de precios.

Los aficionados que soliciten acceso al sorteo de preventa entre ahora y el 19 de septiembre no verán los precios, indicaron fuentes, aunque la FIFA confirmó que los boletos partirán de 60 dólares para todos los partidos de la fase de grupos.

Las solicitudes durante este período de 10 días no se procesarán por orden de llegada, lo que significa que alguien que se inscriba en el último minuto del 19 de septiembre tendrá las mismas posibilidades de obtener un turno que quien lo haya hecho el primer día.

Quienes obtengan una franja horaria para la preventa a partir del 1 de octubre podrán acceder tanto a boletos individuales como a abonos por equipo o por sede.

Traducción de Leticia Zampedri