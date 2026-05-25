Lionel Messi sufre lesión con el Inter Miami que pone en duda su participación en el Mundial

Lionel Messi ha sufrido un gran susto por una lesión a menos de un mes del Mundial, tras verse obligado a abandonar el campo por un problema en los isquiotibiales.

Messi fue visto agarrándose la pierna durante la victoria del Inter Miami por 6-4 sobre el Philadelphia Union el domingo y fue sustituido en el minuto 73, dirigiéndose directamente al túnel de vestuarios.

Argentina ahora deberá esperar con incertidumbre para conocer el alcance del problema, y el jugador de 38 años corre el riesgo de perderse la que parece ser su última Copa del Mundo.

“Intenté ver cómo estaba. Tengo las mismas dudas que todos los demás”, dijo el entrenador del Inter Miami, Mateo Silvetti, después del partido.

La participación de Lionel Messi en el Mundial podría estar en duda tras sufrir una lesión en el tendón de la corva ( Getty )

Es la primera vez que Messi es sustituido en Miami esta temporada, tras haber jugado todos los minutos de sus 14 apariciones, en las que ha marcado 12 goles y ha dado siete asistencias.

Desde su llegada a EE. UU. en 2023, rara vez ha sufrido lesiones prolongadas en el club de la MLS (Major League Soccer), siendo su ausencia más larga, de dos meses, la del verano de 2024.

Sin embargo, Messi ha sufrido problemas en los isquiotibiales en al menos otras dos ocasiones durante su estancia de tres años en Miami.

Messi fue la figura clave para que Argentina alcanzara la gloria en el Mundial de 2022, anotando siete goles, incluyendo un doblete en la memorable final contra Francia, lo que le valió el Balón de Oro del torneo.

Anteriormente, había declarado que solo jugaría en el Mundial de este verano en EE. UU., Canadá y México si estaba en buen estado de salud.

“Me gustaría estar allí. Quiero sentirme bien y ser un factor importante para ayudar a mi selección nacional, si estoy allí”, dijo el pasado octubre.

“Voy a evaluar eso día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100 %. Tengo muchas ganas porque es el Mundial”, continuó.

“Venimos de ganar el último, y poder defenderlo el título en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección nacional, especialmente en competiciones oficiales, así que espero que Dios me permita hacerlo una vez más”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello