Denuncias de corrupción y desorden perturban a la Argentina de Messi previo al Mundial

En pleno fervor por la conquista del Mundial en Qatar 2022, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ostentaba una réplica del torneo en cada una de sus apariciones públicas en teatros, estadios y eventos sociales. Lo aplaudían de pie.

Claudia Tapia tenía motivos para considerarse parte del logro deportivo. Fue él quien, contra viento y marea, había apostado por el inexperto Lionel Scaloni como entrenador de la selección para terminar con décadas de sequía de títulos.

Pero la influencia de Tapia sobre la Albiceleste ahora podría convertirse en un boomerang, justo en la antesala del Mundial.

El poderoso directivo de 58 años pasó de los aplausos al repudio social a causa de las investigaciones judiciales por corrupción en la AFA (las siglas de la federación argentina), sumado a los deslices en la organización de la liga local y amistosos de la selección ante rivales de baja talla en el camino hacia la defensa del título.

A fines de marzo, Tapia fue insultado y silbado al recibir una plaqueta en el campo de juego antes del amistoso que jugó Argentina contra Mauritania en el estadio la Bombonera de Buenos Aires. Fue horas después de que la justicia lo acusara formalmente por evasión fiscal a partir de una denuncia impulsada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, enemigo declarado del directivo.

El episodio pareció incomodar a los jugadores de la selección, quienes perciben que las esquirlas del descontento también los alcanza por la cercanía de Tapia al plantel.

“Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol, venimos a jugar al fútbol”, afirmó el volante Rodrigo De Paul, uno de los referentes del campeón del mundo. “Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares”.

Durante los últimos amistosos en marzo, el capitán Lionel Messi se fue de Buenos Aires sin hacer declaraciones y un gesto suyo llamó la atención. Antes de cada partido de Argentina, Tapia tenía por costumbre publicar en redes sociales una fotogtafía suya junto a Messi y De Paul tomando mate, típica infusión argentina, en la concetración.

Esta vez la imagen estuvo ausente, algo que fue interpretado por comentaristas del fútbol argentino como una señal de distanciamiento entre el presidente de la AFA y el jugador más emblemático de la selección.

“Los jugadores perciben el humor social”, opinó Andrés Burgo, periodista y autor del libro “Nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección argentina” sobre la conquista en Qatar. “Tienen sus cuestiones comerciales y no quieren caer en medio de esta interna entre el gobierno y la AFA”.

Tapia vs. Milei

Milei mantiene una pelea de larga data contra la directiva del campeón del mundo que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas y a lo que se ha resistido el titular de la AFA.

En medio de la pulseada, a fines del año pasado el fisco denunció a Tapia y a otros directivos de AFA por incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) entre 2024 y 2025.

La justicia levantó cargos formales contra Tapia y le prohibió salir del país, por lo que el dirigente deberá pedir autorización para asistir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Tapia, quien negó ante el juez irregularidades en el pago de tributos o recursos de la seguridad social, podría recibir una pena de dos a seis años de prisión.

La semana pasada, un fiscal federal pidió la detención de Tapia y del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, por asociación ilícita y lavado de dinero. La requisitoria sostiene que ambos dirigentes se apropiaron de los millonarios ingresos de la entidad para su beneficio personal, utilizando empresas fantasmas y testaferros como fachada.

Hasta el momento, la justicia no dio curso al pedido.

La AFA niega las acusaciones y denuncia que Tapia es víctima de una campaña de desprestigio. The Associated Press solicitó una entrevista con el titular de la entidad pero no hubo respuesta.

La líder del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aconsejó a Messi tomar distancia del presidente de AFA: “Se ve que han construido una relación...ahora me gustaría ver si ya en el medio de tantos temas que involucran escándalos de este tipo, Messi se mete en el medio o se corre”, dijo.

El astro, que todavía no confirmó si jugará su sexto Mundial, no se ha pronunciado sobre las denuncias contra Tapia.

Una liga devaluada

Luego de Qatar, Tapia tomó medidas controvertidas sobre la organización del fútbol local, que apuntaron más a fortalecer su poder interno que a mejorar la calidad de las competencias.

Tras conseguir la reelección en 2024, un año antes de la expiración de su segundo mandato, suspendió los descensos de categoría para esa temporada y dio forma a un torneo con 30 equipos que ha bajado el nivel de juego.

“Tapia construye poder igual que se construye en la FIFA, con cantidad de países, y en el caso de la AFA con cantidad de clubes… Hay más equipos chicos que grandes”, señaló Burgo. “El voto de Yupanqui –equipo de la tercera categoría-- vale lo mismo que el voto de River y Boca” en las votaciones para elegir autoridades de la AFA.

River Plate y Boca Juniors, los dos gigantes del fútbol argentino que dominaban en el antiguo formato con menos equipos, no volvieron a ganar la liga.

Las críticas también apuntan a los partidos con poco tiempo neto de juego y a una infraestructura deficiente —estadios y campos de juego— de los últimos equipos que ascendieron a la máxima categoría.

“Estoy en total desacuerdo con los torneos de 30 equipos, es inmirable el fixture y además no juegan en un año todos contra todos, con lo cual no hay forma de que uno se pueda jactar de ser el mejor”, lamentó Osvaldo Santander, un socio de San Lorenzo de 60 años que concurre habitualmente a los partidos de local.

En el cierre de la temporada 2025, marcada por arbitrajes sospechados de favorecer a los clubes más cercanos a Tapia, la AFA dio otro paso polémico cuando sin previo aviso consagró a Rosario Central, que tiene a Ángel Di María como gran figura, campeón de la liga con la competencia todavía en marcha.

El caso Italia

¿Podrán influir las denuncias contra AFA en el desempeño de Argentina en el Mundial?

No está tan claro.

El hincha Santander viajará junto a su hijo a Estados Unidos para alentar a la Albiceleste durante el Mundial, en una travesía que les demandará unos 12.000 dólares que ahorraron durante cuatro años.

“Creo que no debería verse está situación en la cancha, ya que los jugadores en su mayoría juegan en el extranjero y no están viviendo el día a día como nosotros”, opinó.

El periodista Ezequiel Fernández Moores, columnista del diario La Nación y autor de varios libros, sostuvo que “la vinculación de lo dirigencial con lo futbolístico puede tener una lógica y a veces no. El fútbol en esas cosas es insólito, un mundo muy propio”.

Un ejemplo fue la Italia campeona mundial en 1982 y 2006, en medio de crisis dirigenciales y escándalos de corrupción. “Son caminos que a veces van cada uno por su lado y a la hora de la derrota por ahí se los vincula”, dijo Moores.

“Es muy difícil salir campeón del mundo dos veces (seguidas), nadie lo consigue desde 1962. Creo que esto no influye en nada”, coincidió Burgo.

Más decisivo para el rendimiento de la Albiceleste en el Mundial podría ser su cuestionada preparación con amistosos ante selecciones de segundo nivel, ninguna de Europa, por obtener mayores beneficios comerciales para AFA.

Tras el título en Qatar, Argentina se midió contra equipos muy abajo en el ranking FIFA como Indonesia, Puerto Rico, Angola, Mauritania y Zambia, entre otros. Las dos últimas pruebas serán en junio ante Honduras e Islandia, que no se clasificaron a la máxima competencia.

“Argentina en amistosos no buscó cómo competir, buscó cómo hacer caja", sentenció Fernández Moores.

La controversia por los amistosos sumó la demanda que presentó hace un mes una productora de eventos contra Messi y la AFA por fraude e incumplimiento de contrato ante un tribunal de Florida. El demandante, que organizó los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en octubre pasado, aduce que perdió millones por la ausencia del astro en un partido y las bajas ventas de entradas en el otro.

Mientras Messi guarda silencio, De Paul pidió enfocarse en lo deportivo: "Es difícil ganar y ganar dos veces es más difícil todavía. Si queremos defender lo que logramos tenemos que estar todo el país junto”.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa