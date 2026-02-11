Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Lionel Messi sufre distensión en el isquiotibial izquierdo y podría perderse el debut de Inter Miami

AP Noticias
INTER MIAMI-MESSI
INTER MIAMI-MESSI (AP)

Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo, una lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el debut de temporada regular con el Inter Miami, el actual campeón de la MLS Cup. ante LAFC el 21 de febrero.

El equipo anunció la lesión el miércoles.

Messi, el MVP vigente de la MLS por segundo año consecutivo, anotó en un partido de pretemporada en Ecuador el fin de semana pasado, pero fue sustituido unos 12 minutos después de iniciada la segunda mitad, presumiblemente por el problema en el isquiotibial.

Inter Miami señaló en un comunicado: "Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

La lesión también implica que lo que se suponía sería el cierre de la pretemporada del Inter Miami ahora se jugará aproximadamente una semana después de su debut en la MLS. Inter Miami se enfrentará al club ecuatoriano Independiente del Valle en Bayamón, Puerto Rico, el 26 de febrero, y también está programada una práctica abierta como parte de ese viaje.

Relacionados

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in