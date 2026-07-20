Leandro Paredes no fue expulsado tras verse involucrado en una pelea después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, contrariamente a lo que informaron los primeros reportes de medios, mientras la FIFA abre una investigación sobre lo sucedido después del partido.

El domingo, tras el pitido final del partido en Nueva Jersey, se desató el caos cuando los suplentes españoles saltaron al terreno de juego para celebrar la victoria.

Después de que el defensa argentino Nahuel Molina aparentemente propinara un puñetazo en el estómago al capitán español Rodri, la situación se agravó cuando el centrocampista Paredes se vio involucrado en su propio altercado violento, agarrando a Eric García por el cuello tras correr hacia él y empujarlo al suelo.

Acto seguido, Paredes derribó a Gavi, de España, y le empujó la cara mientras lo sujetaba por el peto de suplente.

Leandro Paredes se involucró en una pelea tras la conclusión de la final de la Copa del Mundo ( Reuters )

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, tuvo que correr para intervenir e intentar calmar a sus derrotados jugadores.

Diversas cadenas de televisión que retransmitieron la final, entre ellas ITV y la BBC en el Reino Unido, informaron de que Paredes había sido expulsado por sus acciones.

Sin embargo, fuentes de la FIFA han declarado a The Independent que este no es el caso, ya que no existe ninguna prueba de que el árbitro Slavko Vincic haya tomado tal medida disciplinaria.

Esto se produce después de que la FIFA confirmara la apertura de una investigación sobre la trifulca que tuvo lugar tras el partido, y de que se haya designado a un fiscal de disciplina y ética.

“Tras evaluar los informes pertinentes del partido final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), el Comité Disciplinario de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes posteriores al partido”, rezaba un comunicado.

“El Comité Disciplinario de la FIFA comunicará más detalles una vez que se haya completado el informe del fiscal”, se añadía.

Paredes no figuraba como tarjeta roja en la cobertura en línea de la final de la FIFA; solo recibió una amarilla poco después de entrar al campo desde el banquillo en el descanso.

El único jugador que fue expulsado oficialmente fue su compañero argentino Enzo Fernández, quien recibió una segunda tarjeta amarilla tras una entrada sobre Pau Cubarsi en los últimos minutos del tiempo añadido de la segunda parte, que provocó que el joven español saliera despedido por los aires.

Traducción de Sara Pignatiello