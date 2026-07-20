Según varios reportes, la selección de Italia inició conversaciones con Pep Guardiola para intentar convencerlo de asumir como director técnico del equipo nacional.

Italia quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo en marzo, tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje, resultado que provocó la salida de Gennaro Gattuso.

Con el objetivo de poner fin a una racha de 12 años sin disputar una Copa del Mundo, Sky Italia informó que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) hizo un ambicioso acercamiento a Guardiola, quien dejó el Manchester City al final de la temporada pasada tras una década de éxitos.

El exdefensor italiano Paolo Maldini, recientemente nombrado director técnico de la FIGC, viajó a Barcelona junto con su asesor, Leonardo, para reunirse con el entrenador catalán.

Según el reporte, a Guardiola le presentaron un proyecto de cuatro años. Sin embargo, el técnico prioriza el proyecto deportivo por encima del aspecto económico al momento de decidir su próximo destino.

Por ahora no está claro si Guardiola está dispuesto a aceptar el cargo, aunque la FIGC mantiene sus esfuerzos para convencerlo. De acuerdo con Sky Italia, Maldini y Leonardo conversaron con el entrenador durante tres días.

Según reportes, Pep Guardiola ha mantenido conversaciones con la selección de Italia ( Getty Images )

Italia solo ha tenido un entrenador extranjero en su historia. Ocurrió hace casi 60 años, cuando el argentino Helenio Herrera dirigió a la selección junto con el italiano Ferruccio Valcareggi entre 1966 y 1967.

Si no logra convencer a Guardiola, la Federación Italiana de Fútbol también considera a Roberto Mancini y Andrea Pirlo como posibles candidatos. Ambos han desempeñado un papel importante en la historia reciente de la selección, ya sea como jugadores o como entrenadores.

Antes de dejar el Manchester City, Guardiola aseguró que no tenía previsto aceptar otro trabajo como entrenador "durante un tiempo", ya que sentía que necesitaba recuperar energías, una postura similar a la que adoptó Jürgen Klopp tras su salida del Liverpool.

"No tengo planes de entrenar por un tiempo", dijo durante su última conferencia de prensa con el club. "Si no, seguiría aquí. Necesito dar un paso atrás. No voy a entrenar por un tiempo".

"Siento que no tendré la energía necesaria para afrontar cada día con la exigencia de pelear por el título. Me conozco, sé la energía que requiere ese trabajo y siento que, por ahora, no la tendré".

Traducción de Leticia Zampedri