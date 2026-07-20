Argentinos salen a las calles para homenajear a selección pese a derrota en final del Mundial

Miles de argentinos se congregaron el domingo en torno del Obelisco en el centro de Buenos Aires, para homenajear a la selección nacional pese a su derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo.

Con los rostros pintados de celeste y blanco, los hinchas cantaron y saltaron al ritmo de los bombos mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo. Sobre el monumento emblemático de la capital argentina se proyectaron imágenes de los jugadores y de los goles de la estrella Lionel Messi durante el torneo.

La derrota no impidió que el país expresara su orgullo y gratitud hacia el equipo.

“Gracias, Scaloneta”, decían las imágenes proyectadas sobre el Obelisco, en alusión al apodo con el que se conoce al equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Un equipo, un país entero”, se leía también sobre el monumento.

“Agradecimiento, agradecimiento porque han hecho un buen campeonato. Estar hoy entre los dos mejores del mundo, para nosotros es muy gratificante”, dijo a The Associated Press Andrea Galaxio, una de las miles de argentinas que alentaban en el Obelisco.

Los aficionados habían comenzado a reunirse desde las primeras horas de la mañana, desafiando la lluvia y las bajas temperaturas del invierno austral para ver el partido en el que Argentina buscaba defender el título conquistado hace cuatro años en Qatar.

“Esto representa a la selección: la garra, el huevo, el sufrimiento argentino y, sobre todo, la resiliencia ante la adversidad. Siempre, siempre va a ser así”, dijo Pablo Amarillo, de 41 años, mientras contemplaba a la multitud reunida alrededor del Obelisco.

Argentina perdió la oportunidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo al caer ante España en el tiempo extra. Con la victoria, la selección española obtuvo su segundo título mundial y el primero en 16 años.

El presidente argentino Javier Milei felicitó a los jugadores de la selección minutos después de que concluyó el partido.

“Muchas gracias, jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió Milei en su cuenta de la red social X.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, también felicitó al equipo tras la derrota.

“¡Gracias a la Scaloneta por este magnífico Mundial! Un equipo de élite que, con resiliencia, coraje y un nivel de juego excepcional, se ganó el respeto y la ovación de todo el mundo”, escribió el embajador en X.

El encuentro casi seguramente marcó el último partido mundialista del ídolo del país Lionel Messi, quien, a sus 39 años, disputó su tercera final de una Copa del Mundo con la selección.

“Messi trasciende el fútbol. Él nos transmite que no hay que rendirse nunca, que hay que insistir hasta no poder más”, dijo Tomás Aramayo, de 21 años, en el Fan Fest del barrio capitalino de Palermo. “Messi lo dio todo para vernos felices”.

Los argentinos también se habían reunido en distintos puntos del país tras la clasificación de la selección a la final del certamen con el triunfo del miércoles ante Inglaterra. En Buenos Aires, decenas de miles de personas colmaron el Obelisco bajo la lluvia y permanecieron allí hasta las primeras horas de la madrugada.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa