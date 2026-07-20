Lionel Messi ha roto su silencio sobre el “dolor inmenso” que siente tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Messi se mostró visiblemente consternado tras perderse la oportunidad de ganar dos títulos consecutivos en la que seguramente será su última participación en una Copa del Mundo, ya que el héroe argentino cumplió 39 años durante este torneo.

Su equipo no supo perder con dignidad, ya que, tras culminar el partido, estalló una pelea grupal cuando Leandro Paredes lanzó puñetazos a los jugadores españoles que celebraban la victoria.

Pero Messi ha recurrido ahora a Instagram para publicar una emotiva declaración, a menos de 24 horas de aquella desgarradora derrota en Nueva Jersey.

“El dolor es inmenso y esta herida tardará en sanar. Pero también me aferro a todo lo bueno”, dijo.

Lionel Messi se mostró visiblemente acongojado tras la derrota de Argentina en el Mundial ( Reuters )

Continuó: “Me aferro a los partidos que remontamos, dándolo todo, partidos que quedarán para siempre en nuestra memoria; y al apoyo de todo un país que, junto con el duro trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy es difícil apreciar plenamente lo que logramos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, agregó.

“Gracias de todo corazón por cada saludo y cada mensaje. Una vez más, logramos unirnos como país y estar juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, siguió.

“También quiero felicitar a España por ganar el campeonato”, concluyó.

Messi no confirmó si se retiraría del fútbol internacional después de que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pusiera en duda el futuro del delantero.

“Tiene 39 años, es increíble”, dijo Scaloni entre lágrimas en una rueda de prensa, y prosiguió: “Siempre tuve muy claro que jugaría hasta que él decidiera retirarse y que todos lo apoyaríamos”.

“Espero que todos estén orgullosos de él, porque es el mejor futbolista que jamás haya pisado un campo de juego”, incorporó.

Messi marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en una campaña mundialista fantástica con la Albiceleste.

La derrota por 1-0 ante España, gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, fue el único partido en el que no logró marcar.

Traducción de Sara Pignatiello