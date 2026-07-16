Jude Bellingham aclara el enfrentamiento con Lionel Messi tras la derrota de Inglaterra vs. Argentina

Jude Bellingham insiste en que simplemente estaba “discutiendo una falta” con Lionel Messi, después de que un video de su acalorado enfrentamiento en la semifinal del Mundial se hizo viral en las redes sociales.

El capitán argentino, Messi, asistió en los dos goles del final del partido, con los que los campeones defensores rompieron los corazones ingleses con una victoria por 2-1 en Atlanta, mientras que la estrella inglesa Bellingham, a pesar de sus hazañas en octavos de final y cuartos de final, pasó bastante desapercibido en el partido de semifinales.

Sin embargo, el centrocampista del Real Madrid, Bellingham, que habla español con fluidez, se vio envuelto en una conversación con Messi en la primera parte durante una breve pausa del juego, lo que provocó que Messi hiciera una mueca significativa y que Bellingham se riera mientras se alejaba.

Cuando se le preguntó sobre el altercado tras el partido, Bellingham restó importancia al incidente y dijo: “Estábamos hablando de una falta, no fue nada grave. Seguro que todo el mundo hará lo que quiera y lo convertirá en un escándalo, pero en realidad no fue para tanto”.

“Pensé que había habido una falta antes y él dijo ‘¿y qué hay de la que me hicieron a mí?’ y yo dije ‘eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’, ¿sabes a lo que me refiero?”.

“Fue un privilegio jugar contra él; no se parecía en nada a eso. Obviamente, estoy en el equipo perdedor, lo cual duele mucho, pero fue un privilegio enfrentarme a uno de los mejores”.

Tras el partido, Bellingham protagonizó un altercado con Valentín Barco, a quien golpeó en la nuca. Aún está por verse si Bellingham recibirá alguna sanción. Inglaterra se enfrenta a Francia en la final por el tercer puesto el sábado en Miami.

Inglaterra se adelantó en el minuto 55 gracias a Anthony Gordon, pero los Tres Leones se replegaron mucho, cambiaron a una defensa de cinco y cedieron espacio en el centro del campo, lo que permitió a Argentina remontar el partido.

Jude Bellingham y Lionel Messi se enfrentan en la semifinal del Mundial ( Reuters )

El director técnico inglés, Thomas Tuchel, recibió muchísimas críticas por su plan táctico y los cambios realizados en la segunda parte, pero insistió en que no se arrepentía de nada.

“Puedes hablar de esto con un millón de entrenadores, pero yo tengo que tomar una decisión en el terreno de juego”, declaró a la BBC.

Y agregó: “Analicé el partido de cierta manera, así que es mi responsabilidad. En ese momento, no me arrepiento. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Merecíamos ir ganando 1-0”.

“Hicimos uno de nuestros mejores partidos, quizás el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo a la altura; no pudimos conseguir la victoria, pero no nos arrepentimos.”

Traducción de Olivia Gorsin