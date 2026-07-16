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En fotos: Messi y Argentina remontan ante Inglaterra y avanzan a otra final de la Copa del Mundo

Lionel Messi y Argentina regresan a la final de la Copa del Mundo, tras una remontada electrizante.

Messi dio asistencias en dos goles postreros y Argentina superó 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta. La Albiceleste se enfrentará a España en la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Argentina es la campeona defensora y busca su cuarto título, tras haberse coronado en 1978 y 1986. Inglaterra se medirá con Francia el sábado en el partido por el tercer puesto.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP. ___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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