Bellingham da un manotazo a un jugador argentino luego de que Inglaterra quedara eliminada del Mundial

Jude Bellingham le dio un manotazo en la nuca a Valentín Barco tras la decepcionante derrota de Inglaterra por 2-1 ante Argentina.

Barco saltó al campo justo delante del equipo inglés para celebrar la victoria de Argentina tras el pitido final. Se pudo ver a Bellingham dándole una palmada en la nuca a Barco mientras los ánimos se caldeaban entre los dos equipos.

Inglaterra encajó dos goles desgarradores en los últimos minutos de su caótica semifinal del Mundial contra su vieja rival, Argentina, cuando Enzo Fernández y Lautaro Martínez llevaron a los sudamericanos a la final a costa de los Tres Leones.

A los 55 minutos, Anthony Gordon convirtió desde cerca un magnífico centro de Morgan Rogers para darle al equipo de Thomas Tuchel una ventaja que defender en Atlanta, pero el técnico de Inglaterra realizó varias sustituciones defensivas y no lograron mantenerla.

Anthony Gordon, de Inglaterra (en el centro), se muestra abatido tras el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Atlanta ( PA )

La presión de Argentina dio sus frutos cuando la estrella del Chelsea, Enzo Fernández, conectó un potente disparo de larga distancia a los 86 minutos y Martínez remató de cabeza desde cerca en el tiempo adicional para completar la remontada y conseguir su lugar en la final del domingo contra España, que derrotó a Francia de manera contundente en la otra semifinal.

Lionel Messi llega a su segunda final consecutiva, y los campeones defensores tienen la oportunidad de revalidar el título; sin embargo, para Inglaterra y Tuchel, comenzará el análisis sobre cómo lograron desperdiciar una ventaja tan sólida.

Información adicional de Miguel Delaney