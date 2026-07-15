Thomas Tuchel se acobardó y arruinó el sueño mundialista de Inglaterra

De alguna manera, Inglaterra pierde su lugar en la final del Mundial porque Thomas Tuchel se acobardó.

Destacada por ser una temporada tenaz, que tenía a Inglaterra al borde de su momento más glorioso desde 1966, termina de alguna manera como la peor hasta ahora: una derrota por 2-1 ante Argentina que nunca debió haber ocurrido.

Cedieron la iniciativa, cedieron el campo, cedieron el espacio alrededor de su área y, finalmente, cedieron el partido. La decisión de pasar a una defensa de cinco ya en el descanso para hidratarse de la segunda mitad (en el minuto 67) fue inexplicable en ese momento y ahora parece que pasará a la historia como uno de los momentos más desconcertantes en la historia del fútbol inglés.

open image in gallery Thomas Tuchel le costó a Inglaterra un lugar en la final del Mundial ( PA )

El caos atacó a Inglaterra en la pausa de hidratación. Las críticas serán, y con toda razón, mordaces. Puede que no hubiera un trofeo real en juego, como en la final de la Eurocopa 2020, pero este colapso provocado por ellos mismos se siente aún más innecesario y, por lo tanto, mucho peor.

Gareth Southgate nunca hizo algo así...

Este resultado solo refuerza la sensación de que hay que descartar el sueño.

¿Es motivo de despido? ¿Tantísimo dinero... para esto?

Sinceramente, es sorprendente que un técnico nombrado por su perspicacia táctica y por su supuesta capacidad para llevar al equipo a la victoria, en realidad aleje aún más a Inglaterra de ese objetivo con una reacción que fue cobardía futbolística en su máxima expresión.

open image in gallery La pura cobardía futbolística de Tuchel fue el factor decisivo ( PA Wire )

open image in gallery Y Argentina terminó celebrando su pase a la final ( Getty )

Claro, tal vez Inglaterra no hubiera vencido a España en la final… pero hubiera sido bueno haber tenido la oportunidad.

En cambio, la decisión de Tuchel redujo activamente las posibilidades del equipo. Anuló todas las ventajas que Inglaterra tenía sobre Argentina, desde su ritmo hasta su mayor capacidad atlética.

En un momento en que Inglaterra tenía la ventaja y todo el impulso a su favor, el técnico optó por la extraña decisión de repetir la estrategia del partido de octavos de final contra México.

Solo que Inglaterra tenía 11 jugadores en la cancha. Y Argentina no es México. Cuenta con el mejor jugador de la historia, quien ahora todavía tiene la oportunidad de ganar su segundo Mundial.

Una semifinal contra Inglaterra no iba a ser, al final, el último partido de Lionel Messi en el torneo.

open image in gallery Messi jugará ahora su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo ( Getty )

Lejos de ser lo peor que Argentina podría haber imaginado, de alguna manera fue peor que cualquier cosa que Inglaterra pudiera haber temido. De alguna manera, innovaron una nueva forma de perder.

Lo peor es que no se debió a que Messi estuviera en su mejor momento y lo hiciera realidad.

Había sido una presencia distante durante la mayor parte del partido, limitándose a intervenir de vez en cuando y luchando por cubrir la amplia zona del campo de Inglaterra, pero el inexplicable cambio de Tuchel le permitió tener el balón en la zona más peligrosa.

Por supuesto, fue Messi quien dio las asistencias para ambos goles de Argentina, aunque una de ellas fue simplemente un pase para un remate fulminante.

Sin embargo, fue igual de malo. Enzo Fernández tenía un abismo de espacio a su alrededor, ya que Inglaterra había desocupado toda la zona al borde del área.

open image in gallery Enzo Fernández anotó un impresionante gol de empate ( Reuters )

Sin embargo, mucho antes de eso, incluso quienes recién se habían sumado al juego a partir de este Mundial, por no hablar de este gran técnico designado por su genialidad, podían ver que esto solo podía ir en una dirección.

Argentina estaba creando demasiadas oportunidades. Había demasiadas jugadas de uno-dos impulsadas por Messi alrededor del área. Había demasiados centros desde espacios similares. Estaban esos dos remates de cabeza que debieron haber sido goles de empate mucho antes del gol de Fernández: uno, una atajada ciertamente magnífica de Jordan Pickford ante Lisandro Martínez; el otro, un remate de Alexis Mac Allister que dio en el poste.

Era una cuestión de matemáticas. A Inglaterra no le estaban saliendo bien las cuentas.

Lionel Scaloni, en completo contraste con Tuchel, cambió aún más la ecuación con valientes cambios. Todos fueron acertados. Cada uno inclinó aún más la balanza, culminando así en el cabezazo ganador del suplente Lauturo Martínez.

open image in gallery Lautaro Martínez salió de la banca y anotó de cabeza el gol de la victoria ( Reuters )

Lo peor que le pasó a Inglaterra fue haberse adelantado en el marcador, ya que eso le dio a Tuchel vía libre para… hacer eso.

Aún más frustrante fue que el primer gol fuera una jugada tan bien ejecutada, una muestra suprema de disciplina tras un partido inmensamente difícil.

Inglaterra se había visto arrastrada al tipo de partido de desgaste que Argentina quería, pero mantuvo la calma. El fluido contraataque que culminó en el magnífico gol de Anthony Gordon fue la esencia de esa disciplina.

El hecho de que fuera seguido por la entrada perfecta y emocionante de Djed Spence dio la impresión de que podía ser EL día.

En un momento dado, se vio a Messi mirando el reloj en la pantalla gigante, consciente de que su tiempo en esta competencia estaba a punto de acabarse.

open image in gallery Anthoyn Gordon le había dado la ventaja a Inglaterra, pero terminó desolado ( Getty )

Argentina apenas había creado una oportunidad de verdad. Hasta que Tuchel llegó con sus cambios...

Y, lo que es peor, tras haber cedido la ventaja a Argentina, esos mismos cambios hicieron que no tuvieran respuesta. Este director, reconocido por su sofisticación táctica, terminó haciendo que sus jugadores le lanzaran el balón a Dan Burn.

Ahora hay mucho revuelo en torno a la selección, desde preguntas sobre Tuchel hasta el enfoque de la FA y por qué una cultura futbolística inglesa tan rica no tiene una idea táctica y sigue sin poder producir su propio entrenador, sin mencionar la proximidad gradual a Gianni Infantino.

Sin embargo, nadie podría culpar a las decisiones arbitrales en este caso, salvo por la permisividad inicial. Ya no importaba en realidad cuando Gordon anotó. Lo que importaba eran las decisiones de Tuchel.

open image in gallery Tuchel será objeto de un intenso escrutinio por sus decisiones ( Getty )

En medio de todo, hay mucha cultura pop dando vueltas, todos los recuerdos de este Mundial.

Pero esta vez no fue como cantaban los Gallagher: hoy iba a ser el día, pero la oportunidad se desperdició.

Y ya que estamos en Estados Unidos, hay una frase con la que termina una de las películas más famosas de la historia del cine, Easy Rider.

Lo arruinamos. Buenas noches, amigo.