Decenas de miles celebran en Argentina el triunfo de su equipo en semifinales del Mundial

Decenas de miles de hinchas inundaron las calles de la capital de Argentina la noche del miércoles en una explosión colectiva de éxtasis por la victoria de su selección nacional, 2-1 sobre Inglaterra, que le permitió llegar a la final de la Copa del Mundo.

Algunos gritaban, otros lloraban — y los más frenéticos corrían sin camiseta bajo una intensa lluvia invernal por las calles de Buenos Aires, con el cuerpo pintado en los colores nacionales celeste y blanco.

Hombres y mujeres jóvenes trepaban postes de luz y semáforos, agitando banderas argentinas. Muchos sollozaban, completamente rebasados por la emoción del momento.

Los festejos — que probablemente se prolonguen hasta bien entrada la noche — llegaron después del gol del triunfo de Lautaro Martínez, a los dos minutos del tiempo añadido, en el partido en Atlanta. Argentina, campeona defensora, jugará el domingo contra España en la final mundialista.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa