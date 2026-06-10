Lo que hay que saber del Mundial: México recibe el primero de 104 partidos

Luego de varios años de preparación, el Mundial tamaño jumbo finalmente ha llegado.

El torneo de este año —a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá— se amplió a 48 selecciones que jugarán un récord de 104 partidos en 16 estadios a lo largo de 39 días.

México dará inicio a la justa el jueves, cuando parta como amplio favorito ante Sudáfrica en la capital mexicana. El segundo partido del día, también por el grupo A, será entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara, en el occidente de México.

Canadá y Estados Unidos albergarán sus primeros partidos el viernes. Los canadienses jugarán contra Bosnia-Herzegovina en Toronto, mientras que los estadounidenses se medirán a Paraguay en Inglewood, California.

Qué ver el 11 de junio

Fox es la cadena exclusiva del Mundial en Estados Unidos, con derechos de transmisión de los 104 partidos en inglés por Fox o FS1. Todos los encuentros también estarán disponibles en la aplicación Fox One. Telemundo y Universo transmitirán todos los partidos en español. Peacock es la plataforma de streaming para las transmisiones en español, mientras que Telemundo también cuenta con una aplicación que incluye todos los partidos.

México sale como amplio favorito ante Sudáfrica

Con el apoyo del público local y una ceremonia inaugural repleta de estrellas --incluidas actuaciones de Andrea Bocelli y talento nacional como Alejandro Fernández y Maná-- México espera una mejor actuación que en el Mundial de 2022, cuando no logró superar la fase de grupos por primera vez desde 1978. El Tri tendrá a la cabeza al experimentado artillero Raúl Jiménez y al prometedor mediocampista Gilberto Mora, con tan solo 17 años. El portero Guillermo Ochoa estará en su sexto Mundial, una cifra sin precedentes. Sudáfrica, por otro lado, disputa su cuarta justa mundialista y la primera desde que organizó el torneo en 2010.

Los partidos en México se jugarán a gran altitud. El Estadio Ciudad de México está a unos 2.240 metros (7.300 pies), mientras que Guadalajara tiene una elevación de unos 1.570 metros (5.130 pies) sobre el nivel del mar, por lo que los equipos visitantes tendrán que adaptarse a los efectos de la altura.

Surcorea busca repetir el éxito del Mundial 2022

Corea del Sur es una de las mejores selecciones de Asia y se ha clasificado a 11 torneos consecutivos desde 1986. Los surcoreanos alcanzaron los octavos de final en 2022 antes de perder ante Brasil. El capitán Son Hueng-min, con 33 años, podría estar disputando su último Mundial. República Checa regresa al mayor escenario del fútbol por primera vez en 20 años.

Los precios del Mundial por las nubes

La FIFA ha enfrentado una enorme presión debido al elevado precio de los boletos y unas tácticas de venta que, según los aficionados, resultaron peores.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, estado que albergará ocho partidos, incluida la final, anunciaron el mes pasado una investigación sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA y sus posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor.

Algunos lugares para la final del 19 de julio alcanzan un precio de casi 33.000 dólares.

Escepticismo bipartidista hacia Infantino y la FIFA en EE.UU.

En medio de una profunda división en Estados Unidos, pocas cosas unen a los funcionarios de ambos partidos fuera de la Casa Blanca tanto como el escepticismo hacia Gianni Infantino y la FIFA, el organismo rector del deporte más popular del mundo.

Es un sentir que atraviesa la grieta partidista y se extiende desde Washington hasta las capitales estatales.

Alcaldes demócratas como Zohran Mamdani, de Nueva York, y Karen Bass, de Los Ángeles, se han expresado en contra del precio de las entradas. El senador republicano por Indiana, Todd Young, quien jugó fútbol de la División 1 en la Academia Naval de Estados Unidos, afirmó que la FIFA ha estado “desconectada de la gente común en todo el mundo”.

Más noticias del Mundial

El Mundial en cifras: 104 partidos, 48 equipos y 3 países anfitriones lo convierten en el más grande de la historia.

Jugadores de Irán llevan pines en honor a las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela.

El árbitro somalí al que se le negó la entrada a Estados Unidos es recibido en casa como un héroe.

Las celebraciones mundialistas chocan con las tensiones sociales en México a pocas horas del inicio de la justa.

Apostadores se arriesgan a un improbable triunfo de Estados Unidos en el Mundial, aunque Francia y España siguen siendo los favoritos.

Pochettino dice que aún no hay estadounidenses entre los 100 mejores jugadores del mundo, pero que aún así pueden ganar el Mundial.

Estadísticas del día

Sólo ocho países han ganado el Mundial y seis de esas selecciones han conquistado el título en varias ocasiones, encabezados por los cinco cetros de Brasil. Las únicas naciones en alcanzar su primera copa en las últimas 11 ediciones fueron Francia como local en 1998 --el primero de dos campeonatos-- y España en 2010. Seis campeones defensores no han logrado avanzar de la fase de grupos, incluidos tres en las últimas cuatro ediciones. Francia volvió a la final en 2022, pero Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018) quedaron fuera antes de las rondas de eliminación directa.

El surcoreano Son es uno de los jugadores más destacados en la historia de la selección nacional. Sus 144 partidos a nivel internacional lo colocan en el primer lugar, y necesita apenas dos goles para igualar el récord de 58 de Cha Bum-kun.

Con apenas 17 años, el mexicano Gilberto Mora es el jugador más joven entre las listas de los 48 equipos que disputan el torneo. Podría convertirse en el segundo jugador más joven en marcar un gol en la historia del Mundial, detrás de la leyenda brasileña Pelé, quien tenía 17 años y 239 días cuando anotó en 1958. ___

Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.