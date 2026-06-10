El Gobierno de Trump justifica el veto al árbitro somalí por supuestos vínculos con sospechosos de terrorismo

El Gobierno de Trump afirmó que al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se le negó la entrada a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros de "organizaciones terroristas", al considerar que representaba una amenaza para la seguridad nacional.

Artan, elegido árbitro africano del año en 2025, estaba llamado a convertirse en el primer somalí en dirigir partidos en una Copa del Mundo. Sin embargo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) le denegó el ingreso al país el pasado fin de semana. Posteriormente, la FIFA confirmó que ya no podrá arbitrar en el torneo, que comienza esta semana y es organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos, que durante el Gobierno de Trump impuso estrictas restricciones de viaje a 12 países, entre ellos Somalia, aseguró el martes que los agentes de la CBP consideraron a Artan una amenaza para la seguridad nacional.

En un comunicado, la CBP informó que un ciudadano somalí —cuya identidad no reveló, aunque los detalles coinciden con el caso de Artan— llegó el sábado al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue declarado inadmisible tras presentar problemas durante el proceso de revisión de seguridad.

Un funcionario del Gobierno estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo a periodistas que, tras una inspección más exhaustiva, los agentes encontraron "información perjudicial, incluidos vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas".

EE. UU. negó la entrada a Omar Artan y frustró su participación en el Mundial ( AFP/Getty )

“El Gobierno del presidente Trump no permitirá que ninguna amenaza para la seguridad entre en nuestro país. Punto final”.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, defendió la decisión y afirmó el martes que a diario se niega la entrada a personas que no cumplen con los requisitos migratorios o que son consideradas un riesgo para la seguridad.

“Sinceramente, no me importa a qué te dediques. La ley es la ley”, declaró Scott durante un evento celebrado en Washington por el Centro de Estudios de Inmigración, una organización que aboga por reducir los niveles de inmigración en Estados Unidos.

“Si no cumples los requisitos para ingresar al país, no vamos a dejarte entrar solo porque queramos que arbitres un partido”, añadió.

Artan reveló que fue sometido a una entrevista migratoria de 11 horas antes de que se le negara la entrada al país. En declaraciones a The New York Times, expresó su frustración: "Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial".

El Gobierno de Somalia afirmó que intentó, sin éxito, mediar con Estados Unidos y la FIFA para que Artan —quien contaba con una visa válida— pudiera ingresar al país. Según las autoridades somalíes, tampoco recibieron una explicación oficial sobre los motivos de la negativa.

El Ministerio de Deportes del país destacó la trayectoria del colegiado y señaló: "Sus logros internacionales son motivo de honor y orgullo para el pueblo somalí".

La FIFA, por su parte, ha sido objeto de críticas por la limitada capacidad de maniobra mostrada en este caso. Un portavoz reiteró que el organismo "no participa en los procesos migratorios de los países anfitriones, incluida la tramitación de visados", y añadió que las autoridades estadounidenses le habían comunicado que "el estatus del señor Artan no cambiará por el momento".

El caso de Artan no ha sido el único que ha generado preocupación en la antesala del Mundial. A varios integrantes del cuerpo técnico de Irán también se les ha negado la entrada a Estados Unidos; el delantero iraquí Aymen Hussein fue sometido a horas de interrogatorio a su llegada a Chicago, y las selecciones de Senegal y Uzbekistán pasaron por estrictos controles de seguridad.

Información adicional de Reuters.

Traducción de Leticia Zampedri