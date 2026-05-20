De alfajor a baklava: El menú con el que Kansas City recibe a Argentina y Argelia

Los aficionados de la campeona defensora del Mundial, Argentina, y de Argelia que lleguen a Kansas City para inaugurar el torneo el 16 de junio podrán encontrar un sabor a hogar si algunos negocios locales aciertan.

Hen House Markets y Betty Rae's Ice Cream son dos de las decenas de pequeñas empresas que esperan mejorar sus ganancias —y divertirse un poco— cuando Kansas City ayude a albergar uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

En el caso de la cadena de supermercados, eso significa degustaciones inspiradas en las naciones que llegarán al Medio Oeste este verano, mientras que Betty Rae's ha ideado algunos sabores únicos pensando en los aficionados de selecciones que no solo jugarán en el Arrowhead Stadium, sino que también tendrán su base en la zona.

“Quiero decir, cualquier cosa que ponga a Kansas City en un escenario es emocionante para nosotros. Si Kansas City gana, sentimos que nosotros ganamos”, afirmó Matt Shatto, propietario de Betty Rae’s, elegida como la mejor heladería de la ciudad durante la mayor parte de la última década.

“Se piensa y se conversa mucho sobre cuánta gente va a venir, y para nosotros no se trata necesariamente de la gente que viene. Nuestro trabajo, al final del día, es atender a nuestros clientes”, añadió Shatto. “Para quienes no pueden ir a los partidos del Mundial o al FanFest, queremos llevarles esas festividades a su vecindario a través de nuestras heladerías”.

Para los fanáticos de Lionel Messi, eso significa ofrecer una versión fría y cremosa inspirada en los alfajores, el dulce tipo galleta popular en Argentina. La versión en helado de Betty Rae's tiene una base de dulce de leche con trozos del pastel tradicional mezclados.

¿Y para sus contrapartes de Argelia? Pueden darse el gusto con una versión de baklava con helado de miel, masa filo y almendras.

“Tenemos varios sabores interesantes que vamos a lanzar”, comentó Shatto.

Los negocios locales siempre intentan capitalizar los grandes eventos deportivos que atraen aficionados de todo el país o de todo el mundo, desde el Super Bowl hasta los Juegos Olímpicos. El Mundial se remonta a 1930, pero esta edición es única porque la organizan tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA espera generar un récord de más de 11.000 millones de dólares en ingresos, gracias en parte a un formato ampliado de 48 equipos, la venta de entradas, los patrocinios y los acuerdos de licencias.

En Kansas City, los organizadores locales han dicho que esperan que más de 600.000 personas visiten la ciudad a lo largo del verano. Es una oportunidad para que empresas grandes y pequeñas hagan negocio.

Hen House, que también tiene en sus tiendas algunos artículos oficiales del Mundial, y Betty Rae's optaron por ofrecer sabores inspirados en las naciones que juegan el torneo. También lo hizo Shatto Milk Co., que todavía realiza entregas semanales a domicilio en botellas tradicionales de vidrio, y ha presentado nueve sabores conmemorativos para los equipos que se dirigen al corazón del país.

Chocolate con naranja para Curazao, por ejemplo, chai latte para Inglaterra y mantequilla con nuez pecana para Países Bajos.

“Los restaurantes y los supermercados realmente se han subido al tren, y otras personas y otras compañías quieren sumarse a la diversión”, manifestó Barbara Shatto, madre de Matt, cuya familia dirige la granja lechera centenaria que sirve como columna vertebral de la empresa.

“Que el Mundial esté en Kansas City es enorme para la economía”, expresó, “pero además podemos conocer nuevos amigos de otros países y compartir cosas que hacemos en Estados Unidos. Para una granjita como la nuestra, pueden aprender cómo hacemos la leche, la mantequilla, el queso y el helado, y nosotros podemos celebrar y aprender de ellos”.

Sandlot Goods, que produce ropa y otras propuestas de estilo vintage en Kansas City, presentó su línea Summer of Soccer, con camisetas estampadas con “Kansas City” al frente, pero en los colores de Argentina, Argelia, Inglaterra y Países Bajos, las cuatro naciones que tienen campamentos base en la zona.

Sin embargo, Three KC quizá represente mejor que nadie a las tiendas familiares que se están volcando al fervor del Mundial. Profesor de matemáticas durante el día, Brendan Curran dirige la empresa de ropa como una especie de proyecto unipersonal, y sus diseños inspirados en el fútbol —disponibles primero en su tienda en línea— han sido incorporados por varias tiendas físicas de la región.

“Las tiendas quedaron bastante satisfechas con la primera tanda de camisetas y han pedido más, así que eso es una buena señal a medida que se acerca el Mundial”, indicó Curran. “Me encantaría que los visitantes se llevaran un pedacito de Kansas City mientras están aquí”.

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El periodista de video de AP Nick Ingram contribuyó a este reportaje.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa