Alemania comenzará su andadura en la Copa del Mundo contra Curazao, el país con la población más pequeña que jamás se haya clasificado, en un interesante Grupo E que completa Ecuador, que terminó segundo en la fase de clasificación sudamericana, y Costa de Marfil, campeones de la Copa Africana de Naciones 2023.

Alemania llega con optimismo bajo la dirección de Julian Nagelsmann, y el país espera mucho más que en sus dos últimas eliminaciones en la fase de grupos. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia por parte de la generación dorada de Ecuador, liderada por el centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo, así como de una talentosa selección de Costa de Marfil que podría sorprender.

Curazao es el equipo más débil del grupo, pero Dick Advocaat ha construido una sólida defensa y una cohesión de equipo que les ha permitido rivalizar con naciones más grandes, y el formato ampliado de esta Copa del Mundo de 2026 da a todos los equipos la esperanza de clasificarse para las fases eliminatorias, con ocho equipos que quedaron en tercer lugar avanzando de los 12 grupos.

Partidos del Grupo E

(hora Ciudad de México)

14 de junio, 11:00 a. m.: Alemania vs. Curazao – Estadio NRG, Houston (EE. UU.)

14 de junio, 5:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador – Lincoln Financial Field, Filadelfia (EE. UU.)

20 de junio, 2:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil – BMO Field, Toronto (Canadá)

20 de junio, 6:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao – Estadio Arrowhead, Kansas City (EE. UU.)

25 de junio, 2:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania – Estadio MetLife, Nueva Jersey (EE. UU.)

25 de junio, 2:00 p. m. Curazao vs. Costa de Marfil – Lincoln Financial Field, Filadelfia (EE. UU.)

Alemania

Tras las decepcionantes eliminaciones en la fase de grupos en Rusia y Catar, Alemania muestra indicios de que puede llegar mucho más lejos esta vez bajo la dirección de Julian Nagelsmann. Su último partido de eliminatoria en un Mundial fue la final de Río de Janeiro 2014, donde Mario Götze marcó el gol de la victoria en la prórroga. Parece que fue hace una eternidad, pero los alemanes se clasificaron con solvencia para el Mundial de 2026 y no deberían tener problemas para avanzar a dieciseisavos de final.

La incógnita para Nagelsmann reside en cómo plantear su equipo, con una amplia gama de opciones ofensivas. Kai Havertz y Nick Woltemade competirán por liderar el ataque, y detrás de ellos cuenta con un grupo de jugadores ofensivos como Florian Wirtz, Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala y el joven Lennart Karl.

Si se tiene en cuenta la experiencia y la calidad de Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Leon Goretzka y el capitán Joshua Kimmich, pilares del equipo, Alemania empieza a parecer un equipo que puede llegar lejos en Norteamérica este verano.

open image in gallery Lennart Karl se ha hecho rápidamente un nombre en el Bayern de Múnich ( Getty )

Equipo:

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rudiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)

Centrocampistas: Jamal Musiala (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Pascal Gross (Brighton)

Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray)

Entrenador: Julian Nagelsmann

Jugador estrella - Florian Wirtz, Liverpool: un doblete contra Suiza en marzo fue un recordatorio de que, a pesar de las dificultades que tuvo Wirtz al comienzo de la temporada con el Liverpool, sigue siendo una amenaza ofensiva suprema.

Talento revelación - Lennart Karl, Bayern de Múnich: este joven de 18 años ha impresionado en el Bayern de Múnich esta temporada y bien podría hacerse un hueco en el once inicial de Alemania a medida que avance el torneo.

Clasificación FIFA: 10.

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Ecuador

Es casi un cliché en el fútbol internacional —y a menudo una maldición—, pero Ecuador tiene ahora mismo su propia generación dorada y a nadie le gustará enfrentarse a este equipo rápido y físico dirigido por el técnico argentino Sebastián Beccacece. Solo recibieron cinco goles en 18 partidos de clasificación para el Mundial, y terminaron segundos en la tabla de posiciones por delante de Brasil, Uruguay y Colombia, y solo por detrás de Argentina.

Ecuador cuenta con talentosos jugadores que militan en clubes de toda Europa, como Piero Hincapie del Arsenal, Pervis Estupiñán del AC Milan, el defensa del Paris Saint-Germain Willian Pacho y el delantero del Union Saint-Gilloise Kevin Rodríguez. Pero su pieza clave es sin duda Moisés Caicedo, y si el centrocampista del Chelsea despliega su mejor versión en el Mundial, Ecuador podría justificar su condición de aspirante sorpresa.

Beccacece es un protegido de Jorge Sampaoli y fue su asistente cuando Chile ganó la Copa América en 2015, antes de emprender su carrera en solitario. Ha establecido un estilo de juego de alta presión y trabajo duro al frente de Ecuador, y su estrategia ha dado resultados, con solo una derrota en 18 partidos y una solidez defensiva que parece ideal para las eliminatorias.

Deberían llegar a las últimas fases, y su partido contra Alemania en Nueva Jersey al final de la fase de grupos podría ser un duelo decisivo por el primer puesto.

open image in gallery Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League ( Getty )

Equipo:

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defenders: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk)

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Amberes), Jeremy Arévalo (Stuttgart)

Entrenador: Sebastian Beccacece

Jugador estrella - Moisés Caicedo, Chelsea: este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Existía la preocupación de que pudiera ser suspendido para el partido inaugural de Ecuador contra Costa de Marfil, pero la FIFA ha levantado todas las sanciones para la fase de grupos.

Talento revelación – Kendry Páez, River Plate: este joven de 19 años, que ya suma 24 partidos internacionales con su selección, fue fichado por el Chelsea el verano pasado antes de jugar cedido en el Estrasburgo y en River Plate esta temporada. Su habilidad para el regate será una pieza clave para Ecuador.

Clasificación FIFA: 23.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 100/1.

Costa de Marfil

Doce años después de su última clasificación para la Copa del Mundo, Costa de Marfil regresa con el objetivo de superar la fase de grupos por primera vez, tras haber quedado tercera en todos los torneos entre 2006 y 2014. Un penalti transformado por el griego Georgis Samaras en el minuto 93 eliminó a los marfileños en Brasil, y desde entonces no han vuelto a participar en un Mundial.

En aquellos tiempos, jugadores como Didier Drogba, Yaya Touré y Salamon Kalou le dieron a Costa de Marfil la calidad necesaria para plantar cara a los gigantes europeos y sudamericanos. Ahora, una nueva generación de talentos puede llevar al país a las rondas eliminatorias, y tanto Alemania como Ecuador estarán alerta ante Los elefantes.

Emerse Fae fue elegido de forma inesperada para el puesto durante la Copa Africana de Naciones de 2023, llevando al equipo a una sorprendente victoria continental. Su récord de solo cinco derrotas en 31 partidos sugiere que no fue casualidad, y las victorias en los amistosos de marzo contra Corea del Sur (en Milton Keynes, Inglaterra) y Escocia evidenciaron un equipo lleno de confianza.

Quizás la tarea más difícil de Fae sea decidir a quién dejar en el banquillo. Nicolas Pepe y Amad Diallo son opciones para la banda derecha; los prometedores Yan Diomande y Simon Adingra competirán por la izquierda; Oumar Diakite, Evann Guessand y Sebastien Haller pueden liderar el ataque. Elija a quien elija, Costa de Marfil será, como de costumbre, rápida, potente y técnicamente brillante, con muchas opciones en caso de que Fae necesite cambiar el rumbo del partido.

open image in gallery Amad Diallo en acción durante un partido amistoso contra Escocia en el que Costa de Marfil salió victoriosa ( Getty )

Equipo:

Porteros : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores : Emmanuel Agbadou (Wolves), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Centrocampistas : Seko Fofana (Rennes), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)

Delanteros : Simon Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza)

Entrenador: Emerse Fae

Jugador estrella – Ousmane Diomande, Sporting Club de Portugal: el central del Sporting es un defensor completo, con velocidad, fuerza y la habilidad para romper líneas y conducir el balón él mismo.

Joven promesa – Yan Diomande, RB Leipzig: este joven de 19 años podría ser demasiado bueno para ser considerado una “revelación”, dado su impresionante desempeño en la Bundesliga y la Copa Africana de Naciones esta temporada. Pero un Mundial importante como este podría catapultarlo a otro nivel, y los grandes clubes de toda Europa estarán pendientes de él.

Clasificación FIFA: 34.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 300/1.

Curazao

La nación más pequeña que jamás se haya clasificado para la Copa del Mundo tiene una población de 150.000 habitantes, aproximadamente la misma que la de Valdivia, Chile. Pero Curazao superó todas las expectativas en la fase de clasificación, manteniéndose invicta de principio a fin para asegurarse un lugar en Norteamérica.

Curazao ha aprovechado su estrecha relación con los Países Bajos desde que obtuvo su independencia en 2010, y muchos de sus jugadores se han formado en las academias de la Eredevisie. Jugadores como Lenadro Bacuna y Tahith Chong podrían haber sido elegibles para representar a los Países Bajos, pero fueron persuadidos para comprometerse con la selección de la isla caribeña.

El legendario entrenador holandés Dick Advocaat llevó a Curazao a la fase de clasificación antes de renunciar para estar con su hija enferma. Pero en vísperas del torneo, el técnico de 78 años regresó, y su breve sustituto, Fred Rutten, dimitió en medio del descontento de algunos jugadores y patrocinadores por la partida de Advocaat. Se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir una Copa del Mundo.

Son los menos favoritos del Grupo E, y su objetivo es lograr un resultado sorprendente contra Alemania o Ecuador, y así enfrentarse a Costa de Marfil para colarse en las rondas eliminatorias.

open image in gallery Curazao celebra calificar a la Copa del Mundo ( AFP/Getty )

Equipo:

Porteros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)

Entrenador: Dick Advocaat

Jugador estrella – Leandro Bacuna, Igdir: el excentrocampista del Aston Villa ahora juega en la segunda división turca, pero el jugador de 34 años es el capitán de Curazao y ha sido una pieza clave en el éxito del equipo bajo la dirección de Advocaat.

Talento revelación – Livano Comenencia, FC Zurich: Curazao no cuenta con una gran cantidad de jóvenes talentos, en parte debido a que intentan atraer a jugadores experimentados que no han llegado a la selección holandesa, pero un jugador a tener en cuenta es Comenencia, un extremo derecho de 22 años que se formó en la cantera del PSV Eindhoven antes de unirse a la Juventus y luego al Zurich, y jugó en las categorías inferiores de los Países Bajos antes de comprometerse con Curazao en 2024.

Clasificación FIFA: 82.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 5000/1.

Predicción del Grupo E

Alemania debería tener lo necesario para ganar el grupo a pesar de la dura competencia de Ecuador, que quedará relegada al segundo lugar. Costa de Marfil puede esperar terminar tercera, con Curazao en el último puesto.

Traducción de Sara Pignatiello