Copa Mundial 2026: los astros del fútbol están haciendo algo inusual en este campeonato

Mientras la selección inglesa se relajaba en su hotel del centro de Dallas la noche anterior al partido contra Croacia, seguían con atención el espectáculo de la Copa del Mundo del martes. Como era de esperar, en el vestuario se hablaba de cómo esos goles solo motivarían a figuras ultracompetitivas como Jude Bellingham y Harry Kane a responder de la misma manera.

Y así lo hicieron. Algo se respira en el ambiente.

Ya casi no hacen falta las cifras: Bellingham marcó un gol, Kane añadió dos, tras el triplete de Lionel Messi y el doblete de Erling Haaland, y la euforia se desató con los dos goles de Kylian Mbappé contra Senegal.

La mayoría se observaban entre sí, impulsados por la actuación anterior en una reacción en cadena que dotó este torneo de una inusual sensación de escalada y teatralidad.

La mayoría, claro. Una se distingue ligeramente. Con su primer triplete en un Mundial, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, empatado con otro jugador.

Esto ocurre en un momento en que el argentino tuvo preocupaciones personales mucho más serias, reflejadas en las emotivas escenas posteriores a esos goles contra Argelia.

Se considera que Messi alcanzó otro nivel desde que ganó el Mundial: más seguro, más completo. Sin embargo, siempre utilizó los logros de sus supuestos rivales como motivación. Esto fue especialmente cierto en relación con Cristiano Ronaldo, aunque para Messi nunca trató de igualarlo, sino de reafirmar su superioridad.

La relación de Ronaldo con la rivalidad siempre fue más compleja. A menudo se lo describió como “obsesionado” con ella, y desde el entorno de Portugal se comenta que estaba “furioso” tras no marcar contra la República Democrática del Congo, mientras que sus compañeros sí lo hicieron en otros partidos.

open image in gallery Harry Kane celebra su segundo gol durante el partido entre Inglaterra y Croacia ( Getty )

Según se informa, algunos compañeros incluso tuvieron que consolarlo después, una imagen impactante para un jugador caracterizado por una competitividad implacable.

Una de las anécdotas más reveladoras sobre Ronaldo, contada en Messi v Ronaldo por Joshua Robinson y Jonathan Clegg, lo ilustra a la perfección. En la cima de su carrera en el Real Madrid, recibió la visita de un antiguo entrenador de las categorías inferiores del Sporting, pero solo después de completar una rutina postentrenamiento de tres horas que incluía gimnasio, natación, hidroterapia, masajes y un baño de hielo. Al llegar, saludó efusivamente a su antiguo mentor… antes de sacar una hoja doblada con la lista de sus logros, incluso los récords de goles más modestos. “¡Profesor, mire, mire!”.

Así que sí, estos jugadores son muy conscientes los unos de los otros y de su posición en relación con el resto.

Pero lo que hace que esta semana sea diferente es que este tipo de “exhibiciones en solitario” simultáneas fue poco común en las Copas del Mundo modernas.

Con frecuencia, los torneos se definen por lo contrario: la expectativa de que los grandes jugadores finalmente lleguen. En cambio, suele haber frustración, la sensación de que la competición no arrancó del todo porque sus figuras más importantes no estuvieron a la altura.

En 2010, cuando Messi y Ronaldo estaban en la cima de su carrera, solo lograron un gol entre ambos en nueve partidos. Roberto Baggio, por su parte, no logró marcar en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos '94.

Esa es una de las razones por las que la Liga de Campeones fue considerada a menudo como el escenario superior durante ese período.

Ahora, sin embargo, el talento colectivo de las mayores estrellas del juego está dando a este torneo una sensación de plenitud de la que a veces había carecido.

open image in gallery Messi se convirtió en el máximo goleador ex aequo de la historia del Mundial ( Getty )

Esto puede ser muy relevante en un Mundial celebrado en Estados Unidos. Si bien el país adoptó el fútbol con entusiasmo, su atención se centra aún más en las celebridades. Aquí, los íconos mundiales de este deporte se desempeñan de una manera que los sitúa al mismo nivel, o incluso por encima, de las estrellas deportivas nacionales.

Según fuentes internas, las razones de este auge radican en la forma en que el fútbol internacional se diferenció del fútbol de clubes.

Las tácticas de los clubes son más rígidas, más centradas en el sistema. El fútbol internacional ofrece más espacio para la individualidad, para los momentos. Y en ese espacio, los mejores brillan.

Mbappé es el ejemplo más claro. Incluso a nivel de club, su rendimiento no siempre elevó al colectivo por completo, pero a nivel internacional se le da más libertad para expresarse.

open image in gallery Kylian Mbappé celebra el primer gol de su equipo durante el partido entre Francia y Senegal ( Getty )

En cambio, el fútbol de clubes restringe cada vez más ese tipo de autonomía. A nivel internacional, sobre todo en una selección de Didier Deschamps, se vuelve esencial.

Esa libertad también explica momentos como la celebración coreografiada de Mbappé con James Corden.

Y esto pone de manifiesto una verdad más amplia sobre este torneo: en un contexto estadounidense, donde la fama se magnifica y las oportunidades comerciales abundan, las estrellas no solo actúan, sino que se posicionan como marcas globales en tiempo real.

Desde la publicidad constante protagonizada por figuras como Christian Pulisic y David Beckham hasta el ecosistema mediático que la rodea, la visibilidad es implacable.

Para muchos equipos, ese es precisamente el objetivo: convertir a los jugadores en auténticas celebridades mundiales.

Pero a pesar de todo, sigue existiendo una fuerza más simple en juego. Para estos jugadores, nada los motiva más que la pura competencia.

Traducción de Olivia Gorsin