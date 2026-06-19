¿Es este el grupo más abierto del Mundial de 2026? Al menos, es uno de los más competitivos. Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones, parte como cabeza de serie y favorito para terminar en lo más alto del Grupo D. Sin embargo, ninguno de sus rivales llega sin opciones.

Mauricio Pochettino liderará a la selección estadounidense en su segundo Mundial como anfitriona. En 1994, el equipo alcanzó los octavos de final antes de caer ante Brasil, que terminaría conquistando el título. Treinta y dos años después, Estados Unidos vuelve a confiar en el impulso de jugar en casa y en el respaldo de una afición que promete hacerse sentir en la costa oeste.

Detrás del anfitrión, el panorama es muy parejo. Apenas 18 puestos separan a Turquía (22), Australia (27) y Paraguay (40) en el ranking de la FIFA. Además, Paraguay llega respaldado por una sólida fase de clasificación, en la que registró una de las mejores defensas de Sudamérica. Australia suele competir bien en los grandes torneos y alcanzó los octavos de final en Qatar 2022, mientras que Turquía aterriza con confianza tras superar la repesca europea en marzo.

Partidos del Grupo D

(hora estándar central de México y hora estándar del este [EST])

13 de junio, 7:00 p. m. (9:00 p. m. EST):

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Estadio SoFi, Los Ángeles

13 de junio, 10:00 p. m. (12:00 a. m. EST):

Australia 2-0 Turquía — BC Place, Vancouver

19 de junio, 1:00 p. m. (3:00 p. m. EST):

Estados Unidos 2-0 Australia — Lumen Field, Seattle

20 de junio, 9:00 p. m. (11 p. m. EST):

Turquía vs. Paraguay — Levi's Stadium, Santa Clara

26 de junio, 8:00 p. m. (10 p. m. EST):

Turquía vs. Estados Unidos — Estadio SoFi, Los Ángeles

26 de junio, 10:00 p. m. (10 p. m. EST):

Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara

Estados Unidos

Como es de esperar, las expectativas son altas para los anfitriones y para Mauricio Pochettino, quien lleva dos años preparando al equipo para este torneo desde que sustituyó a Gregg Berhalter.

Los resultados del último año han sido irregulares. Estados Unidos rozó el título de la Copa Oro el verano pasado, pero cayó ante México en la final. Curiosamente, el conjunto capitaneado por el exdefensor del Fulham Tim Ream, hoy en el Charlotte FC, ya se ha medido a sus tres rivales del Grupo D en amistosos recientes: venció a Australia y Paraguay, pero perdió frente a Turquía.

Alcanzar los octavos de final es el objetivo mínimo, aunque la ambición va mucho más allá. Estados Unidos quiere aprovechar la localía para firmar su mejor actuación en décadas, y para ello necesitará que figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun aparezcan en los momentos clave.

Con el Mundial en casa, ha llegado la hora de demostrar de qué está hecho este equipo.

open image in gallery Mauricio Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos desde 2024 ( Getty )

Equipo

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Centrocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros: Folarin Balogun (Mónaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City)

Entrenador: Mauricio Pochettino

Jugador estrella: Christian Pulisic (AC Milan)

Durante años ha sido señalado como el futbolista más talentoso de Estados Unidos, aunque su carrera a nivel de clubes ha estado marcada por altibajos. Tras una etapa irregular en el Chelsea y varios problemas físicos, Pulisic ha recuperado protagonismo en el AC Milan. Su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y olfato en los metros finales lo mantienen como la principal referencia ofensiva del equipo de Pochettino.

Talento a seguir: Folarin Balogun (Mónaco)

Nacido en Nueva York y criado en Londres, el exdelantero del Arsenal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Esta temporada firmó 19 goles en todas las competiciones con el Mónaco y también ha respondido con la selección estadounidense, con nueve tantos en 26 apariciones internacionales. A sus 24 años, está llamado a liderar el ataque del futuro... y del presente.

Clasificación FIFA: 16.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 80/1, según las últimas cuotas recopiladas por The Independent a través de Oddsjam.

open image in gallery El estadounidense Christian Pulisic (10) anota un gol con el portero senegalés Mory Diaw (23) al fondo, durante la primera mitad en el estadio Bank of America ( Reuters )

Paraguay

Paraguay volverá a un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer por la mínima ante la futura campeona, España. La Albirroja llega con confianza tras completar una sólida eliminatoria sudamericana, respaldada por una de las mejores defensas del torneo y triunfos de peso frente a Brasil, Argentina y Uruguay en Asunción.

Su propuesta es reconocible: un equipo ordenado, capaz de resistir largos tramos sin la pelota y de castigar a sus rivales con transiciones rápidas. Omar Alderete, hoy en el Sunderland, es el referente de la zaga, mientras que Miguel Almirón, Diego Gómez y Julio Enciso aportan desequilibrio y creatividad en ataque.

Aunque cayó 2-1 ante Estados Unidos en un amistoso disputado el pasado noviembre, Paraguay también sumó triunfos frente a México y Grecia durante el último año.

Equipo

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Cáceres (Dynamo Moscú), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Centrocampistas: Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Galarza (Atlanta United), Mauricio Magalhães (Palmeiras)

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Entrenador: Gustavo Alfaro

open image in gallery Christian Pulisic será clave para las aspiraciones de Estados Unidos en su Mundial como anfitrión ( Reuters )

Jugador estrella: Miguel Almirón (Atlanta United)

A sus 32 años, el exjugador del Newcastle afrontará su primera Copa del Mundo como uno de los referentes de Paraguay. Su experiencia internacional es incuestionable: suma 75 partidos con la Albirroja, la segunda cifra más alta del plantel. También lidera la tabla de goleadores entre los convocados, aunque sus nueve tantos reflejan la falta de una gran referencia ofensiva en esta generación paraguaya. Más allá de los números, su velocidad, sacrificio y capacidad para aparecer en los momentos importantes lo convierten en una pieza clave para Gustavo Alfaro.

Talento a seguir: Julio Enciso (Strasbourg)

El futbolista con mayor capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Tras darse a conocer en el Brighton y pasar brevemente por el Ipswich, Enciso encontró continuidad en el Strasbourg, donde firmó 12 goles en todas las competiciones. A sus 21 años, combina atrevimiento, técnica y creatividad, y tiene el talento para cambiar un partido con una sola acción.

Clasificación FIFA: 40.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 300/1

Australia

Lejos quedaron los tiempos en que Australia contaba con figuras como Harry Kewell, Tim Cahill o Mark Schwarzer, futbolistas consolidados en la Premier League. La generación que afronta el Mundial de 2026 llega con un perfil mucho más discreto, sin grandes estrellas y con expectativas moderadas de cara a su aventura en Norteamérica.

El seleccionador Tony Popovic ha apostado por un sistema con tres centrales y carrileros, una propuesta que prioriza la solidez defensiva y el aprovechamiento de las jugadas a balón parado. En ese esquema destacan el imponente Harry Souttar, del Leicester City, y Jordan Bos, del Feyenoord. Bajo los tres palos, Mat Ryan aporta liderazgo y experiencia tras una larga trayectoria en Europa.

Los Socceroos estuvieron cerca de dar la sorpresa en Qatar 2022, cuando cayeron por 2-1 ante la futura campeona, Argentina, en octavos de final. Repetir presencia en la fase eliminatoria ya sería un éxito para un equipo que vuelve a llegar sin demasiados reflectores, pero con la competitividad que lo ha caracterizado en los grandes torneos.

Equipo:

Porteros: Mat Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City)

Defensas: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Miloš Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City FC)

Centrocampistas: Cammy Devlin (Hearts), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)

Delanteros: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Touré (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne City), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Entrenador: Tony Popovic

open image in gallery Jackson Irvine disputará su tercer Mundial como capitán de Australia ( Getty )

Jugador estrella: Harry Souttar (Leicester City)

El central de 1,98 metros es el líder de la defensa australiana y una amenaza constante en el juego aéreo. Su presencia resulta fundamental tanto para sostener al equipo en defensa como para sacar provecho de las acciones a balón parado, una de las principales armas de los Socceroos.

Talento a seguir: Nestory Irankunda (Watford)

A sus 20 años, es uno de los futbolistas australianos con mayor proyección. Rápido, explosivo y con capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, puede aportar el factor sorpresa que Australia necesitará para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Clasificación FIFA: 27.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 250/1

Turquía

Turquía vuelve a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia. En su última participación, en 2002, sorprendió al planeta al alcanzar las semifinales, instancia en la que cayó por la mínima ante la posterior campeona, Brasil.

Dos triunfos por 1-0 en la repesca disputada en marzo, frente a Rumania y Kosovo, sellaron su clasificación para el Mundial de este año. Con una generación talentosa y un grupo sin un favorito indiscutible, los turcos creen que tienen argumentos para avanzar a la fase eliminatoria.

La gran figura del equipo es Arda Güler. El mediapunta del Real Madrid aporta creatividad, visión de juego y capacidad para desequilibrar en los últimos metros. A su alrededor, Turquía cuenta con futbolistas conocidos para los aficionados de la Premier League, como el guardameta del Manchester United Altay Bayındır y el versátil Ferdi Kadıoğlu, del Brighton, una pieza clave por su despliegue y capacidad para desempeñarse en varias posiciones.

Equipo

Porteros: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defensas: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Entrenador: Vincenzo Montella

Jugador estrella: Arda Güler (Real Madrid)

A sus 21 años, Arda Güler llega al Mundial como el gran referente de una de las generaciones más prometedoras del fútbol turco. Tras consolidarse en el Real Madrid, donde disputó 51 partidos en todas las competiciones y fue distinguido como el Mejor Jugador Joven de la temporada en la Champions League, el zurdo afronta el reto de trasladar ese impacto a la selección.

Su visión de juego, calidad técnica y precisión en los disparos de media distancia y en las jugadas a balón parado lo convierten en un futbolista capaz de decidir partidos. En un grupo tan parejo como el D, buena parte de las aspiraciones de Turquía pasarán por lo que pueda producir su principal estrella.

open image in gallery Arda Güler es la gran figura del Grupo D ( Getty )

Talento a seguir: Kenan Yıldız (Juventus)

Aunque comparte protagonismo con Güler, el atacante de la Juventus representa otra de las grandes esperanzas del fútbol turco. Versátil, atrevido en el uno contra uno y con olfato goleador, está llamado a formar una dupla de enorme proyección junto al mediapunta del Real Madrid.

Clasificación FIFA: 22.º

Probabilidades de ganar el Mundial: 100/1

Predicción del Grupo D

Hacer pronósticos en este grupo es muy complicado. Sobre el papel, Estados Unidos y Turquía parecen tener una ligera ventaja para quedarse con los dos boletos a octavos de final, aunque me inclino por la selección europea para terminar en el primer puesto gracias a su buen momento y al talento ofensivo que lidera Arda Güler.

Paraguay aparece como candidata a pelear hasta el final por la clasificación, respaldada por la solidez defensiva que mostró durante las eliminatorias sudamericanas. Eso dejaría a Australia en el último lugar, aunque descartar a los Socceroos nunca suele ser una decisión cómoda.

Traducción de Leticia Zampedri