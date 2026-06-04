¿Cuán lejos puede llegar la mejor generación de Ecuador en el Mundial?

Un par de semanas previo a su debut en la Copa Mundial, Willian Pacho y Piero Hincapié se cruzaron en la final de la Liga de Campeones que animaron el Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest, la capital de Hungría.

Que estos defensores centrales de 24 años digan presente en el duelo por el título de la competición de clubes más prestigiosa del mundo refleja el presente alentador de Ecuador previo disputar el sexto Mundial de su historia.

La Tri ambiciona llegar lejos en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, superando el mejor resultado histórico, los octavos de final de 2006.

Buena parte de la afición nacional considera que Ecuador tiene la mejor camada de su historia. Se habla de que su técnico argentino Sebastián Beccacece dirige a una verdadera generación dorada. Y ahora tienen que demostrarlo.

Más allá de Pacho y Hincapié, los ecuatorianos se entusiasman con el buen desempeño de varias otras fichas en equipos de Europa, Sudamérica y México.

El volante Moisés Caicedo sigue vigente en Chelsea, pese a que el club inglés cayó en un bache tras conquistar el ampliado Mundial de Clubes el año pasado. El goleador histórico Enner Valencia no deja de marcar en el Pachuca de México. El arquero Hernán Galíndez sobresale en Argentina con Huracán. Los defensores Pervis Estupiñán (AC Milan) y Joel Ordóñez (Club Brujas) actuán en Europa. Gonzalo Plata, Alan Minda y Alan Franco se destacan en Brasil.

Pese a que inició las eliminatorias con una sanción de tres puntos menos por un caso de alineación indebida, Ecuador finalizó en el segundo lugar de Sudamérica por detrás del campeón defensor Argentina.

La Tri quiere sacarse la espina después de la amarga eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022.

“Para nosotros ya no es solo clasificar porque sabemos que podemos dar más, sabemos la selección que tenemos y estamos con muchas ganas de que cambien las cosas y no solo sea la clasificación”, dijo Caicedo en una entrevista reciente con la web de la FIFA.

“Somos plenamente conscientes de la calidad que tenemos y estamos impacientes por dar ese siguiente paso para que los días en que simplemente clasificarse lo era todo queden relegados al pasado”, añadió.

Ecuador quedó en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Alemania.

La clasificación de la Tri al Mundial no fue fácil. Aparte de la sanción por el caso de Byron Castillo, Ecuador cambió de entrenador a medio camino. El Félix Sánchez Bas fue cesado tras la eliminación ante Argentina en los cuartos de final de la Copa América 2024 y se contrató a Beccacece, ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Albiceleste que disputó el Mundial 2018 en Rusia.

“La forma y la manera en la cual compite Ecuador nos deja tranquilos de cara a lo que viene”, dijo Beccacece, quien reconoció que “sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar”.

Aunque no lo señaló directamente, uno de los puntos más criticados del desempeño del equipo es una aguda carencia de gol.

El fútbol de Ecuador, que cuenta con jugadores con potencia y afinada técnica, se caracteriza por una constante marca y asedio sobre sus rivales en toda la cancha, con una defensa ordenada en que brilla con luz propia Pacho e Hincapié, con volantes que cortan y generan juego con Caicedo, como líder, y con laterales que a menudo desbordan por las bandas buscando el ataque, al que suele llegar con varios jugadores.

De los seis conjuntos sudamericanos que lograron clasificarse, Ecuador y Paraguay fueron los que menos goles anotaron: 14 en 18 partidos. Aunque presumen del invicto más prolongado de su historia, con 17 partidos sin perder, las voces críticas señalan a que suman nueve empates en sus últimos 11 encuentros.

Aun así, Beccacece se mostró optimista y señaló que aspira a “hacer un mundial histórico” que conecte al pueblo ecuatoriano con un juego “apasionado, esforzado, agresivo”.

“Uno sabe que tiene los tres partidos (de la fase de grupos) y se tiene que ir ganando el derecho a jugar el cuarto y así sucesivamente, trabajar para ir avanzando, para ir creciendo", comentó Beccacece en la fecha FIFA de marzo, cuando Ecuador sacó empates contra Marruecos y Holanda. “Pero siempre con la convicción de saber que tenemos herramientas, de saber que tenemos una fuerza colectiva importante, de que tenemos un funcionamiento que en momentos de adversidad nos da sustento”.

En su último mundial, el Ecuador dirigido por Gustavo Alfaro venció en el partido inaugural al anfitrión Qatar y siguió con un empate contra Holanda. Pero perdió ante Senegal en el último duelo y dejó escapar la clasificación a la siguiente fase.

De ese certamen quedan jugadores como Valencia y Galíndez, para quienes este será el último mundial y la ocasión final para convertir en realidad la eterna promesa de asomar en los cuartos de final.

Para otros, como Kendry Páez, un volante ofensivo que fichó con Chelsea cuando era un menor de edad y fuera considerado como la mayor promesa del fútbol ecuatoriano, este Mundial podría ser la posibilidad de reivindicarse tras una improductiva experiencia europea y de un desempeño irregular tras ser cedido a préstamo al River Plate de Argentina.

Buena parte de las estrellas del equipo ecuatoriano, fueron formados desde niños en el campeón ecuatoriano Independiente del Valle, con una clara impronta de calidad e inteligencia técnica y táctica, constancia, disciplina y fortaleza mental.

En años recientes, Independiente del Valle se ha convertido en la principal fábrica de futbolistas de exportación a clubes del exterior.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa