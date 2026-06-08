El mayor Mundial de la historia en cifras: 104 partidos, 48 equipos y 3 países

La edición de este año de la Copa del Mundo será la más grande de la historia, con un cuadro ampliado de 48 selecciones, tres países anfitriones y 16 estadios que albergarán una cantidad récord de 104 partidos a lo largo del torneo de 39 días.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, es el primero desde que la FIFA amplió el cuadro de 32 a 48 equipos, al añadir cuatro grupos más en la fase inicial y una nueva ronda de 16vos de final con 32 equipos en la etapa de eliminación directa.

La copa se amplió por última vez para el torneo de 1998, y las últimas siete ediciones contaron con 32 equipos y 64 partidos. Esto también marca apenas la segunda vez que el torneo se jugará en varios países, después de que Japón y Corea del Sur compartieran la edición de 2002.

Habrá 11 sedes en Estados Unidos, con tres en México y dos en Canadá. México albergará 13 partidos, incluido el inaugural en Ciudad de México el 11 de junio entre el equipo anfitrión y Sudáfrica, además de tres en las rondas de eliminación directa.

Canadá también tendrá 13 partidos, con el primero entre los anfitriones y Bosnia-Herzegovina el 12 de junio en Toronto, además de otros tres en la ronda de eliminación directa.

Los 78 restantes se jugarán en Estados Unidos, comenzando cuando los estadounidenses enfrenten a Paraguay el 12 de junio en la zona de Los Ángeles, e incluyendo todos los partidos de cuartos de final, semifinales y la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

A continuación, un vistazo a otras estadísticas a seguir durante la Copa del Mundo de 2026:

1.248

Aparecen un monto récord de 1.248 jugadores en los planteles, procedentes de 449 clubes nacionales en 71 países. Estarán 357 jugadores con experiencia en mundiales, junto con 891 debutantes.

Inglaterra encabeza la lista con 200 jugadores en las convocatorias que están radicados allí a nivel de clubes. Alemania es segunda con 109, seguida por Francia (86), España (86), Italia (71) y Arabia Saudí (49). La MLS estará representada por un récord de 44 jugadores activos en el Mundial y 103 de los futbolistas tienen alguna experiencia en la MLS.

El Manchester City de la Liga Premier es el club con más jugadores, con un récord de 19, seguido por el Bayern Múnich con 18, los finalistas de la Liga de Campeones Paris Saint-Germain y Arsenal con 16, y Barcelona con 15.

226

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo lidera a todos los jugadores del torneo con 226 apariciones internacionales (la mayor cifra de la historia para un futbolista masculino), y está listo para unirse al argentino Lionel Messi como los únicos jugadores en aparecer en seis mundiales.

Cristiano es el único jugador que ha marcado en cinco mundiales, con ocho goles en sus 22 partidos.

Messi tiene la mayor cantidad de partidos en mundiales, con 26, y necesita dos apariciones para convertirse en el tercer hombre con al menos 200 encuentros internacionales. (Bader Al-Mutawa, de Kuwait, también supera las 200 apariciones en el fútbol internacional). El croata Luka Modric está a tres de unirse a ese grupo.

El mexicano Guillermo Ochoa integra una lista mundialista por sexta vez, pero no disputó ningún partido en 2006 ni en 2010.

16

El récord de Miroslav Klose de 16 goles en mundiales con Alemania podría estar en riesgo en la edición de este año. Messi llega al torneo con 13 goles mundialistas, solo por detrás de Klose, el brasileño Ronaldo (15) y Gerd Muller (14). El francés Kylian Mbappé también se acerca tras haber anotado 12 goles combinados en los dos torneos anteriores.

8

Solo ocho países han ganado la Copa del Mundo, y seis de esos equipos conquistaron múltiples títulos, encabezados por los cinco de Brasil. Los únicos campeones por primera vez en las últimas 11 copas fueron en 1998, cuando Francia ganó el primero de sus dos títulos, y en 2010, cuando España se llevó el trofeo.

2

Apenas dos países repitieron como campeones: Pelé lideró a Brasil a los títulos de 1958 y 1962, e Italia lo ganó en 1934 y 1938. Otros tres campeones defensores llegaron al partido por el título, incluida Francia hace cuatro años, antes de perder ante Argentina.

6

Van seis campeones defensores que no lograron superar la fase de grupos, incluidos tres en las últimas cuatro ediciones. Francia regresó a la final en 2022, pero Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018) quedaron eliminadas antes de las rondas de eliminación directa.

3

Francia intentará convertirse en el tercer país en llegar a tres finales consecutivas, tras ganar en 2018 y perder en 2022. Alemania Occidental perdió la final en 1982 y 1986 antes de vencer a Argentina en 1990. Brasil logró títulos en 1994 y 2002, con una derrota en el partido por el título ante Francia en 1998 entre ambos campeonatos.

23

Brasil es el único país que ha participado en las 23 ediciones del Mundial, desde 1930 en Uruguay. Los brasileños también lideran a todos los países con 76 victorias, 237 goles y una diferencia de goles de +129. Alemania es segunda en las tres categorías, con 21 participaciones, 232 goles y una diferencia de +102, incluidas 10 participaciones como Alemania Occidental antes de la reunificación.

4

Hay cuatro países que debutan en el Mundial: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán son los recién llegados esta vez. Eso elevará a 84 el total histórico de países que han competido en la Copa del Mundo.

7

Egipto ha disputado siete partidos del Mundial sin ganar. Los egipcios tienen cinco derrotas y dos empates. Intentarán romper esa racha a partir del 15 de junio contra Bélgica. El único país con más partidos y ninguna victoria es Honduras, con nueve. Honduras no se clasificó este año.

2.720

Se han marcado 2.720 goles en 964 partidos en las primeras 22 mundiales. Con los 40 partidos adicionales, debería superarse el récord de 172 goles en un torneo, establecido en Qatar en 2022. El récord de 5,38 goles combinados por partido, fijado en 1954, debería mantenerse a salvo.

25

Hay más de 25 años de diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven. El arquero escocés Craig Gordon tendrá 43 años y 162 días el primer día del torneo, mientras que el mexicano Gilberto Mora tendrá 17 años y 240 días.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa