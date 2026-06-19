Por qué el VAR validó el segundo gol de Estados Unidos ante Australia pese a las protestas

Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial, enfrentó a Australia en su segundo partido del torneo, disputado el viernes en Seattle.

El equipo local se adelantó en el marcador a los 11 minutos gracias a un autogol de Cameron Burgess. Poco antes del descanso, Alex Freeman pareció ampliar la ventaja al definir de cabeza desde corta distancia después de que un remate se desviara hacia arriba. Sin embargo, el árbitro anuló la jugada por fuera de juego.

La acción fue revisada por el VAR. Las repeticiones mostraron que dos jugadores estadounidenses estaban en posición adelantada, aunque Burgess se encontraba habilitado. Tras analizar la jugada, el VAR determinó que los futbolistas en fuera de juego no influyeron en la acción y recomendó validar el tanto.

Finalmente, el árbitro concedió el gol y anunció la decisión por los altavoces del estadio. La noticia desató la celebración de los jugadores y de los aficionados que llenaban las gradas de Seattle, mientras Estados Unidos se marchaba al descanso con una ventaja de dos goles.

Traducción de Leticia Zampedri