Aficionados mexicanos mueren aplastados durante las celebraciones del Mundial

Tres personas murieron aplastadas en Ciudad de México después de que un millón de aficionados salieron a las calles para celebrar la clasificación de México a los octavos de final del Mundial.

México derrotó a Ecuador por 2-0 en el Estadio Azteca el martes por la noche, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez que le dieron la victoria a los anfitriones en la que fue su primera victoria en una eliminatoria en 40 años.

Podrían enfrentarse a Inglaterra en el mismo estadio el domingo si los hombres de Thomas Tuchel vencen a la República Democrática del Congo el miércoles, una ocasión que la nación celebraría con entusiasmo.

Sin embargo, ahora afrontarán su próximo partido eliminatorio con este triunfo histórico teñido de tragedia.

La cuenta oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó que un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años murieron por asfixia después de que se desataron celebraciones en la capital, todas cerca del Paseo de la Reforma, en el centro de la ciudad.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, escribió en su cuenta de X: “Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida. Desde el @GobCDMX estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesarios. Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”.

Esto ocurre después de que los aficionados fueron atacados con gases lacrimógenos el martes por la mañana en Monterrey, y la policía recurrió a estas medidas para controlar a la multitud cuando los aficionados escalaron las vallas del Parque Fundidora, donde se televisó el partido en pantallas gigantes.

Un ambiente de tensión había envuelto la reunión con Ecuador desde el principio, debido en parte a la brecha geopolítica entre las dos naciones.

Los hinchas mexicanos se congregaron la noche del lunes frente al hotel de Ecuador en la Ciudad de México, donde utilizaron bocinas, tambores, motocicletas y autos, junto con DJs, para causar disturbios a sus rivales.

Luego, durante el partido, los hinchas mexicanos fueron acusados de usar un cántico considerado homofóbico, que consiste en un insulto de una sola palabra que significa “gigoló” en español y que suele escucharse cuando el arquero contrario está realizando un saque de meta.

Traducción de Olivia Gorsin