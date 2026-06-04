El delantero suizo Breel Embolo viajará a EEUU para el Mundial tras demora de 2 días por visa

El delantero suizo Breel Embolo recibió una visa el jueves y podrá embarcarse hacia el Mundial, tras un retraso de dos días en la autorización de su viaje a Estados Unidos.

“Acabamos de ser informados de que la visa de Breel Embolo ha sido aprobada”, informó la federación suiza de fútbol en un comunicado sobre el caso, que involucró una condena penal por un incidente en 2018.

“Por lo tanto, podrá viajar a Estados Unidos mañana, viernes”, añadió la federación. “Se espera que se incorpore al equipo el viernes por la noche (hora local de Estados Unidos)”.

La selección de Suiza, concentrada en San Diego, disputará un partido de preparación el sábado contra Australia y debutará en el Mundial una semana después, cuando enfrente a Qatar en Santa Clara.

A Embolo se le negó el embarque en el vuelo del equipo el martes de Zúrich a Los Ángeles porque su autorización para viajar fue bloqueada por las autoridades de Estados Unidos, que querían verificar que el incidente no había sido violento.

Había sido procesado tras un altercado verbal en el centro de la ciudad de Basilea. El veredicto quedó firme, tras una apelación, recién en abril.

Embolo, de 29 años, disputará su tercer Mundial como el delantero titular de Suiza.

Suiza es favorita en el Grupo B, que incluye un partido contra Bosnia-Herzegovina en Inglewood, California, y luego ante el coanfitrión del torneo, Canadá, en Vancouver el 24 de junio.

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