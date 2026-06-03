Delantero suizo Embolo acude a embajada de EEEU por visa urgente del Mundial tras veto de viaje

El delantero suizo Breel Embolo solicitó el miércoles un visado urgente en la embajada de Estados Unidos en Berna, un día después de que se le negara abordar el vuelo del equipo al Mundial debido a una condena penal.

La federación suiza de fútbol, en el campamento de entrenamiento del equipo en San Diego, confirmó por qué la autorización de viaje de Embolo a Estados Unidos había quedado bajo revisión el martes. Tiene una condena que adquirió firmeza este año.

Embolo fue acusado tras un altercado en el centro de la ciudad de Basilea en 2018 y su veredicto de culpabilidad fue ratificado en apelación el pasado septiembre. El fallo quedó firme en abril, apenas unas semanas antes de que Embolo debiera viajar a Estados Unidos para disputar el tercer Mundial de su carrera.

"Las consultas de la embajada se centraron específicamente en si había habido alguna violencia física. No fue el caso”, dijo la federación suiza. “Breel y el equipo esperan ahora la aprobación para que pueda viajar a San Diego e incorporarse al plantel lo antes posible”.

Suiza debutará en el Mundial el 13 de junio contra Qatar en el estadio de los 49ers de San Francisco, en Santa Clara.

Luego, los suizos juegan contra Bosnia-Herzegovina en Inglewood, California, y cierran el Grupo B ante Canadá, coanfitrión del torneo, en Vancouver el 24 de junio.

Embolo, de 29 años, está llamado a ser el delantero titular de Suiza y ha marcado 24 goles en 86 partidos internacionales.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa