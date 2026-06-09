Árbitro mundialista de Somalia, rechazado para entrar a Estados Unidos, estaba por hacer historia

El árbitro mundialista de Somalia al que se le negó la entrada a Estados Unidos tras llegar a Miami y que posteriormente fue excluido del torneo por la FIFA estaba a punto de hacer historia para su país.

Omar Artan iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir en un Mundial después de figurar en la lista final de la FIFA para el torneo, que se anunció hace dos meses. Es uno de los mejores árbitros de África y fue nombrado mejor árbitro masculino del continente en 2025.

Las autoridades le negaron la entrada en el aeropuerto internacional de Miami el sábado por “preocupaciones de verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado sin dar detalles sobre esas preocupaciones. Según la Embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, a Artan se le había expedido una visa para viajar a Estados Unidos la semana pasada.

La decisión de negar a un oficial de partido designado por la FIFA el permiso para ingresar al país anfitrión de una Copa del Mundo es sumamente inusual. Artan debía reunirse con otros árbitros del Mundial en su base de entrenamiento en Miami.

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia indicó que no se le había informado por qué se le negó la entrada a Artan y que su embajada en Estados Unidos realizaba gestiones diplomáticas para resolver el problema y permitir aun así que Artan arbitre en el torneo que comienza el jueves en la Ciudad de México.

Somalia fue uno de los países sometidos a nuevas restricciones de viaje el año pasado en el marco de la ofensiva contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump. Eso generó preocupación de que aficionados, jugadores y oficiales de esos países —la mayoría africanos— pudieran verles negada la entrada para la Copa del Mundo debido a la ofensiva más amplia, pese a contar con visas válidas.

“Cuando Aduanas y Protección Fronteriza dijo que Omar Artan fue considerado inadmisible por preocupaciones de verificación sin especificar el motivo, puede estar relacionado con esas medidas de control más amplias y no con alguna acusación específica en su contra”, dijo a The Associated Press Isse Aden Abshir, asesor principal del ministerio de deportes de Somalia y ex capitán de la selección nacional.

‘Inspección adicional’

“Durante el trámite, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, señaló la CBP en su comunicado el lunes. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa del Mundo de la FIFA, era inadmisible debido a preocupaciones de verificación y se le negó la entrada”.

No mencionó a Artan por su nombre y se refirió únicamente a un ciudadano somalí que es árbitro del Mundial. Artan es el único árbitro somalí seleccionado para el torneo.

La CBP indicó que todos los viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos —incluidos jugadores, entrenadores y personal de la Copa del Mundo— están sujetos a inspección y verificación por parte de la agencia.

“Las determinaciones de admisibilidad se realizan caso por caso utilizando información de aplicación de la ley, seguridad nacional e inmigración disponible en el momento de la inspección”, señaló el comunicado de la CBP. “Los agentes de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la admisibilidad de conformidad con la ley de Estados Unidos”.

La FIFA excluye al árbitro

La FIFA afirmó que no participó en los procesos migratorios y que las autoridades de Estados Unidos le informaron que el “estatus no se modificará por el momento”. Señaló que Artan no podría entrenar ni arbitrar en la Copa del Mundo.

“En consonancia con eventos anteriores de la FIFA, un gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y quién es admitido en su país”, manifestó la FIFA.

Aun así, la FIFA y su presidente Gianni Infantino forjaron vínculos estrechos con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, mientras Estados Unidos se preparaba para ser coanfitrión junto con México y Canadá, y habían subrayado públicamente cómo eso ayudaría a que el Mundial se dispute sin contratiempos.

Infantino no comentó de inmediato sobre el asunto, mientras que la FIFA difundió un comunicado en nombre de Artan.

“A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y estoy concentrado en los próximos desafíos de mi carrera arbitral. Quisiera agradecer a la FIFA y a (la confederación africana de fútbol) por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel de arbitraje mientras me concentro en el futuro", expresó Artan en el comunicado.

“Quiero agradecer a la familia del fútbol por sus mensajes y deseo a mis colegas el mayor de los éxitos durante la Copa del Mundo, y espero volver a reunirme con ellos en futuras competiciones”.

Historia para Somalia

Artan fue elogiado como uno de los mejores árbitros de África y fue el árbitro del decisivo partido de vuelde la final de la Liga de Campeones de África el mes pasado, el dueloo de clubes más importante del continente.

En una entrevista reciente con la cadena de televisión Al Jazeera, habló de lo honrado que se sentía por haber sido seleccionado para ser el primer soMali en arbitrar en la Copa del Mundo y de cómo enfrentó desafíos en su país del este de África, marcado por el conflicto, incluido el hecho de que a veces tenía que cambiar su ruta hacia el entrenamiento debido a explosiones en las calles de la capital Mogadishu.

“No puedes rendirte como árbitro”, dijo Artan en la entrevista. “Esto (ir al Mundial) era mi gran, gran objetivo y estoy realmente emocionado”.

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Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El redactor deportivo de AP Graham Dunbar en Ginebra contribuyó.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa