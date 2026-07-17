Szoboszlai acuerda un nuevo contrato de 5 años con Liverpool

El centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai acordó un nuevo contrato de cinco años el viernes.

Szoboszlai juega en el Liverpool desde 2023, tras llegar procedente del Leipzig. El capitán de Hungría aún tenía dos años en su anterior contrato antes de firmar la ampliación para permanecer en Anfield hasta 2031.

Szoboszlai, de 25 años, ayudó al Liverpool a ganar la Liga Premier en 2025. En sus tres temporadas, disputó 147 partidos en todas las competiciones y marcó 28 goles.

Fue uno de los puntos positivos en una temporada discreta para el Liverpool la campaña pasada: anotó 13 goles y dio 12 asistencias en 53 partidos. Sin embargo, su equipo terminó quinto, a 25 puntos del campeón Arsenal, lo que derivó en el despido del entrenador Arne Slot.

Ahora formará parte de la reconstrucción bajo el nuevo entrenador Andoni Iraola.

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