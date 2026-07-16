La final de la Copa del Mundo de 2026 reunirá a figuras de la música y el entretenimiento, que ofrecerán presentaciones antes y durante el partido.

El encuentro, programado para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, será el eje de una jornada que incluirá mucho más que el fútbol. Además de la tradicional interpretación de los himnos nacionales, habrá una ceremonia de clausura y, por primera vez en la historia del torneo, un espectáculo de medio tiempo.

"Siguiendo el espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo al mayor escenario de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura pondrá el broche final a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes del esperado partido que coronará al campeón de este histórico torneo", afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones de la FIFA, en un comunicado.

Estos son los artistas que participarán en la ceremonia de clausura y en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa del Mundo.

La ceremonia de clausura

open image in gallery Post Malone encabezará la ceremonia de clausura previa a la final del Mundial ( Getty )

La ceremonia de clausura comenzará aproximadamente 90 minutos antes del inicio de la final, programada para las 3:00 p. m. (hora del este), y buscará "celebrar el inolvidable recorrido de las 48 selecciones a través de los tres países anfitriones y las 16 ciudades sede del torneo", según informó la FIFA.

Entre las celebridades cuya participación está prevista figuran el actor Tom Cruise, el creador de contenido IShowSpeed, el cantante británico Robbie Williams, la exintegrante de The Pussycat Dolls Nicole Scherzinger y la artista italiana Laura Pausini. Por el momento, la FIFA no ha detallado cuál será el papel de cada uno durante la ceremonia.

Post Malone encabezará el espectáculo previo al partido como figura principal de la ceremonia de clausura.

La FIFA también pidió a los aficionados que asistirán a la final llegar con suficiente anticipación, ya que, según el organismo, "tendrán un papel activo en el espectáculo".

open image in gallery Justin Bieber y Tom Cruise estarán entre las celebridades que aparecerán en la final del Mundial ( Getty )

La celebración continuará con la presentación de Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), quien interpretará el himno nacional. Su actuación llegará apenas unos días después de haber cantado ‘God Bless America’ durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, celebrado en Filadelfia.

El espectáculo de medio tiempo

La final de la Copa del Mundo también marcará un hito con el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del torneo. El show estará dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y reunirá a varias figuras de la música internacional.

Entre los artistas anunciados se encuentran Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy —quien también interpretó el tema oficial del Mundial, Dai Dai, durante la ceremonia inaugural—, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el grupo surcoreano BTS.

open image in gallery Shakira volverá a presentarse en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo ( Getty )

Además, el coro de la escuela PS 22 de Staten Island, en Nueva York, se presentará junto a Coldplay, mientras que varios personajes de Plaza Sésamo también formarán parte del espectáculo.

El espectáculo de medio tiempo tendrá un fin benéfico: recaudar fondos para el Fondo Global para la Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños de todo el mundo a una educación y al deporte de calidad.

Según versiones de prensa, el espectáculo duraría unos 11 minutos, aunque el entretiempo podría extenderse a más de 20 minutos debido al tiempo necesario para montar y desmontar el escenario.

Traducción de Leticia Zampedri