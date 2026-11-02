Anthony Gordon aseguró que está dispuesto a autografiar una fotografía de su divertido encuentro con Javier Aguirre durante el Mundial, después de que el extécnico de México se lo pidiera.

Las cámaras de televisión captaron el momento durante la pausa de hidratación del primer tiempo en la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final, disputados en el Estadio Azteca. En las imágenes se observa a Aguirre gritar el nombre de Gordon para llamar su atención, antes de lanzarle un “¡vete al diablo!” y echarse a reír.

El video se difundió ampliamente en redes sociales y Aguirre describió lo sucedido como “una ocurrencia del momento”.

Aguirre, de 67 años, quien al igual que Gordon llegó a LaLiga durante el verano, explicó tras asumir como entrenador del Valencia que quería conseguir una fotografía autografiada de aquel momento para sus hijos.

“Creo que fue una interacción genial”, comentó Gordon durante una conferencia de prensa previa al partido del Barcelona contra el Aston Villa en la Liga de Campeones.

“A la gente le encantó y se volvió viral. Fue muy divertido, sin ninguna mala intención. Simplemente fue una broma espontánea”, explicó.

“Lo mejor es que había muchísima presión, tensión y rivalidad durante el partido, y de repente estábamos bromeando junto a la cancha como si jugáramos en el parque”, añadió.

“Fue un momento muy gracioso. Parece una persona muy agradable”.

Al enterarse de que Aguirre quería una fotografía autografiada del episodio, Gordon respondió entre risas: “¡Le firmaré lo que quiera!”.

open image in gallery Javier Aguirre, extécnico de México ( PA )

Gordon describió la victoria por 3-2 en Ciudad de México como la mejor de su vida, después de que la selección dirigida por Thomas Tuchel lograra imponerse a uno de los países anfitriones del Mundial ante su propia afición.

“Habíamos escuchado muchas cosas sobre la altitud, el estadio y el ambiente”, recordó. “Creo que nunca había escuchado un ruido tan ensordecedor como cuando cantaron su himno nacional”.

“Es algo que recordaré para siempre, por la manera en que ganamos, con diez jugadores. Incluso conseguimos un penalti estando en inferioridad numérica. Fue un partido cargado de emociones y nunca lo voy a olvidar”, añadió.

Ahora, Gordon busca conquistar títulos con el Barcelona. El exextremo del Newcastle y del Everton ha demostrado estar a la altura de las exigencias de jugar en uno de los escenarios más importantes del fútbol, con un balance de tres goles y cuatro asistencias en sus primeros 13 partidos.

open image in gallery Anthony Gordon atraviesa un gran momento en el Barcelona ( Getty )

Gordon aseguró que la presión de competir por títulos en España es más fácil de sobrellevar que la de luchar por evitar el descenso, una situación que vivió durante su etapa en el Everton.

“El desafío de llegar al Barcelona es diferente a los que había enfrentado antes. En el Everton pasé dos o tres años luchando por no descender, y fue muy duro”, explicó.

“En el Newcastle peleábamos por clasificarnos a la Champions League y subir posiciones en la tabla, mientras que ahora, con el Barça, competimos por todos los títulos”.

“Así que he vivido tres desafíos muy distintos en los equipos en los que jugué. Disfruté mucho de cada etapa porque todas te aportan experiencias diferentes que te ayudan a crecer como persona”, reflexionó.

“Creo que luchar por todos los títulos es, sin duda, lo más gratificante. La gente piensa que eso implica más presión, pero en realidad es una presión mucho más llevadera que la de pelear por no descender”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri