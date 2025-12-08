La FIFA anuncia pausas de hidratación de tres minutos para el Mundial, independientemente de la temperatura

Todos los partidos de la Copa Mundial 2026 se detendrán durante una “pausa de hidratación” de tres minutos en cada tiempo, según anunció la FIFA.

La FIFA explicó que las medidas se tomaron para “priorizar el bienestar de los jugadores”, y que cada partido se detendrá a los 22 minutos y de nuevo a los 22 minutos de la segunda parte. Significa que habrá dos descansos adicionales por partido, independientemente de la temperatura, del país anfitrión o de si el estadio dispone de aire acondicionado.

Se trata de una medida similar a la adoptada en la Copa Mundial de Clubes de este año, en la que se redujo el umbral para las pausas de bebidas y en la que algunos partidos se disputaron con temperaturas de hasta 38 grados centígrados.

Varios jugadores y directivos se quejaron de las condiciones de juego, y Luis Enrique, director técnico del PSG, afirmó que “es imposible rendir a un nivel muy alto durante 90 minutos” con esas temperaturas.

La FIFA comunicó que la decisión se tomó tras consultar con los entrenadores y los organismos de radiodifusión, y que las conversaciones tuvieron lugar durante el fin de semana. Al parecer, recibió el apoyo de todas las partes, incluido el equipo médico de la FIFA.

En un comunicado publicado en su sitio web, la FIFA calificó las medidas de “versión racionalizada y simplificada de las pausas utilizadas en algunos torneos anteriores, incluida la Copa Mundial de Clubes”.

“No habrá condiciones meteorológicas ni de temperatura, y los descansos serán convocados por el árbitro en todos los partidos, para garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos, en todos los encuentros”, añade el comunicado.

“En cada partido, independientemente de dónde se juegue, de si hay techo o de la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos de pitido a pitido en ambas mitades”, declaró Manolo Zubiria, Director del Torneo de Estados Unidos, al anunciar la iniciativa.

Varios partidos de la Copa Mundial de Clubes del verano exigieron pausas de hidratación similares para los jugadores ( Getty Images )

La decisión se produce pocos días después de que el 6 de diciembre se anunció el calendario completo del torneo, y de que el pasado fin de semana cada país conoció sus rivales en la fase de grupos, las sedes y los horarios de los partidos.

Los partidos de la fase de grupos se programaron para “minimizar los desplazamientos de los equipos y los aficionados” y “maximizar los días de descanso entre partidos para todas las naciones participantes”. Los partidos de la fase de grupos de Inglaterra y Escocia se disputarán en el este de Estados Unidos, en Dallas, Boston, Nueva York y Miami.

Los descansos por calor se introdujeron por primera vez en la Copa Mundial antes del torneo de 2014 en Brasil, debido a la preocupación por el bienestar de los jugadores.

Traducción de Olivia Gorsin