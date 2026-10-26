La ceremonia del Balón de Oro se llevó a cabo en Londres el lunes por la noche, con un total de 13 ganadores.

Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los principales candidatos a llevarse a casa el reñido premio masculino, mientras que la española Alexia Putellas es la gran favorita para ganar el premio femenino.

Sin embargo, Yamal sí se llevó el primer premio de la noche como el mejor talento joven del año, aunque él consideraba que su compañero de equipo Pau Cubarsi merecía más el premio.

El director técnico de España, Luis de la Fuente, también recibió el premio al director técnico del año en la categoría masculina tras llevar a su país al Mundial en Norteamérica.

Aquí está la lista completa de los ganadores del Balón de Oro 2026.

Mejor talento joven masculino del año

Lamine Yamal (Barcelona, España)

Mejor talento joven femenino del año

Vicky López (Barcelona, España)

Director técnico del año del equipo femenino

Pere Romeu (Barcelona)

Director técnico del año del equipo masculino

Luis de la Fuente (España)

Portera del año

Cata Coll (Barcelona, España)

Portero del año

Unai Simón (Athletic de Bilbao, España)