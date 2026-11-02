Por qué el campeón italiano Kimi Antonelli no corre para Ferrari y la apuesta de Mercedes acertó

Mientras Italia celebraba a su primer campeón de Fórmula 1 en 73 años, se coló una nota de sarcasmo dirigida a la mayor marca de carreras del país.

Kimi Antonelli, de Mercedes, estaba en la cima del mundo “gracias a su talento, su coche y a no haber corrido para Ferrari”, decía una frase en la portada de La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más grande de Italia.

Mientras Antonelli festejaba, Ferrari se hundía en disputas internas entre sus pilotos, al tiempo que el equipo icónico cumplía su 19no año consecutivo sin un piloto campeón.

A continuación, por qué Antonelli no vestía el rojo de Ferrari y cómo la apuesta de Mercedes por un joven rindió dividendos después de que el siete veces campeón Lewis Hamilton se marchara.

Un rechazo de Ferrari y un “riesgo calculado”

En medio de las celebraciones en México el domingo, el jefe del equipo Mercedes Toto Wolff retrocedió a 2017 y a sus primeras reuniones con Antonelli, que entonces tenía 11 años.

Esa fue la edad a la que Ferrari rechazó a Antonelli, quien se unió en cambio a Mercedes y a Wolff. Los detalles exactos de lo ocurrido son motivo de disputa, pero exintegrantes de Ferrari han señalado que lo consideraron demasiado joven para su programa de desarrollo.

“Es increíble. Tenemos que pellizcarnos porque parece que fue ayer cuando tenía 11 años en el garaje en el karting juvenil y pasa tan rápido”, dijo Wolff a Sky Sports.

Wolff sostuvo que darle a Antonelli su oportunidad en la F1 para 2025, cuando Hamilton se fue a Ferrari, fue “siempre un riesgo calculado, no un riesgo real”, pero reveló que Mercedes “tuvo dos patrocinadores que nos dejaron por eso, por, ya sabes, ‘¿quién es este chico?’”.

Incluso Antonelli ha admitido que empezó a dudar de sí mismo en su irregular año de novato, sin victorias. Un triunfo decisivo en China en marzo inició una racha de cinco victorias que dejó a Antonelli como el principal aspirante al título de Mercedes, por delante de George Russell, su compañero más experimentado.

Los equipos de F1 se están enfocando cada vez más en pilotos más jóvenes

Gwen Lagrue, mentor de jóvenes pilotos de Mercedes y figura clave en el desarrollo de Antonelli, fue una contratación de alto perfil este año para Red Bull, que también fichó al hijo de 11 años de Kimi Raikkonen, el último piloto en ganar el título para Ferrari en 2007.

Ferrari se va de México en crisis con Hamilton furioso

Antonelli está redefiniendo cómo funciona la afición a la F1 en Italia tras décadas de apoyo a Ferrari como equipo, sin importar la nacionalidad del piloto al volante.

La contratación de Hamilton pretendía devolver a Ferrari a la cima de la F1, pero simplemente aún no ha ocurrido.

Mientras Antonelli y Mercedes celebraban, aunque sin un Russell que se fue temprano, Ferrari se sumía en otro episodio de las disputas internas que han empañado al equipo en los últimos años.

El duelo de Hamilton con su compañero Charles Leclerc en la primera vuelta lo hizo caer al tercer puesto y le costó a Leclerc una sanción.

“Perdimos puntos valiosos; hoy podríamos haber sido fácilmente primero y segundo, pero tu compañero trabaja en tu contra”, dijo Hamilton. "Algo tiene que cambiar, sin duda”.

La estrategia de Ferrari ha sido durante mucho tiempo apostar por grandes nombres, no por italianos

Fichar a Hamilton fue la evolución definitiva del plan de éxito de Ferrari, con décadas de antigüedad. Durante décadas, ha gastado mucho para contratar a los mejores pilotos de todo el mundo.

Cuando funciona, es espectacular, como los cinco títulos consecutivos de Michael Schumacher con Ferrari en la década de 2000. Los recuerdos de infancia de Hamilton de “ver a Michael en el coche rojo” también influyeron mucho en su decisión de unirse al equipo.

Con una victoria en dos años en Ferrari, Hamilton ahora corre el riesgo de ser recordado junto a otras grandes figuras de la F1 que no pudieron llevar el éxito a Italia.

Alain Prost, Sebastian Vettel y Fernando Alonso ganaron en conjunto 10 títulos, pero pasaron 13 años entre los tres en Ferrari sin conquistar allí el campeonato.

Para un equipo orgullosamente italiano, Ferrari a menudo ha tenido poca vinculación con el talento local. El fundador Enzo Ferrari dejó de contratar italianos tras una serie de accidentes mortales de las estrellas italianas del equipo en los primeros años de la F1. Solo un italiano, Michele Alboreto, disputó una temporada completa con el equipo en el último medio siglo.

___

Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP