Harry Kane explica el significado del misterioso mensaje que publicó tras ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane explicó el significado de una frase que compartió en redes sociales después de ganar el Balón de Oro 2026 el martes por la noche.

El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera durante una ceremonia celebrada en Londres. Con su victoria, se convirtió en el primer futbolista inglés en conquistar el galardón en 25 años, desde que Michael Owen lo obtuvo en 2001.

Kane llegó a la gala tras una temporada extraordinaria, en la que marcó 73 goles entre su club y la selección nacional. De ellos, 61 fueron con el Bayern en apenas 51 partidos, una cifra que estableció un nuevo récord de goles en una sola temporada para el equipo alemán.

Poco después de recibir el premio, publicó en redes sociales una frase que despertó la curiosidad de los aficionados: “Trabaja duro en silencio y deja que tus logros hablen por ti”.

Durante los días previos a la ceremonia, otros candidatos, como Lamine Yamal y Kylian Mbappé, concedieron entrevistas y hablaron abiertamente de sus posibilidades de suceder a Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro. Kane, en cambio, prefirió mantenerse al margen de esas conversaciones.

Por eso, algunos interpretaron su publicación como una referencia a la discreción con la que había afrontado la premiación. Sin embargo, el delantero aclaró que la frase tenía un significado mucho más personal.

“Es una frase que me acompañó durante gran parte de mi carrera y que resume mi historia”, explicó a Sky Sports después de compartir el mensaje, poco después de la ceremonia en Londres.

Harry Kane posa con el trofeo del Balón de Oro ( PA )

“Me gusta trabajar lejos de los reflectores. A veces, cuando nadie te está mirando, es cuando más puedes mejorar, y después demostrar todo ese esfuerzo en la cancha. Y qué mejor manera de hacerlo que ganando este premio”.

Kane reconoció que la paciencia fue fundamental a lo largo de su carrera, ya que alcanzó su mejor nivel a los 33 años. Después de pasar por cuatro préstamos a otros equipos, logró consolidarse en el Tottenham, donde se convirtió en una de las grandes figuras del club durante una década. En 2023 dio el salto al Bayern de Múnich, donde llevó su rendimiento a un nivel todavía más alto.

“Tuve que ser paciente y esforzarme mucho”, recordó el delantero. “Muchas veces, la batalla era conmigo mismo. Tenía que superar mis propias dudas, confiar en mis capacidades y mantenerme firme en mis objetivos”.

Traducción de Leticia Zampedri