Max Verstappen pone fin a las especulaciones sobre su futuro con un nuevo contrato con Red Bull

Max Verstappen puso fin a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 al firmar un nuevo contrato a largo plazo con Red Bull.

El futuro del tetracampeón del mundo dominó la agenda a lo largo de la temporada, en medio del rendimiento irregular de Red Bull y de su profundo descontento con las nuevas regulaciones del deporte.

Verstappen había sido vinculado a sensacionales fichajes por Mercedes y McLaren, así como a una posible retirada de la Fórmula 1, pero antes de su carrera de casa en el Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana, se comprometió con Red Bull hasta 2030.

“Siempre lo dije: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa”, dijo Verstappen.

“Llegué al equipo con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que logramos juntos fue simplemente maravilloso; compartimos muchos momentos increíbles y ganamos cuatro campeonatos mundiales”.

“Continuar este camino con el mismo equipo con el que estuve durante toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre quise hacer”.

La temporada pasada, Verstappen se quedó a las puertas de su quinto campeonato mundial consecutivo, al perder contra Lando Norris en la última carrera, pero aún no ganó en 2026 y ocupa el sexto lugar en la clasificación, a la friolera de 110 puntos del líder Kimi Antonelli.

open image in gallery Max Verstappen ganó cuatro títulos mundiales con Red Bull ( Getty )

El holandés fue el crítico más acérrimo de las nuevas reglas de este deporte, que establecen un reparto equitativo (50-50) entre la potencia de los motores eléctricos y los de combustión interna, e incluso llegó a sugerir que podría abandonar la Fórmula 1.

Su anterior contrato con Red Bull se extendía hasta 2028, con cláusulas de rescisión vinculadas al rendimiento que le ofrecían una posible salida, pero el equipo y los directivos de la F1 estarán satisfechos de haber asegurado el compromiso de Verstappen.

El director del equipo, Laurent Mekies, declaró: “Que Max continúe con nosotros y que conservemos al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la Fórmula 1 y el automovilismo en general”.

Y culminó: “La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo construyeron a lo largo de muchos años, así como en la confianza que Max tiene en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro”.

Traducción de Olivia Gorsin