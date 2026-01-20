Audi lanza su primer vehículo de Fórmula 1 con ostentoso evento en Berlín

Audi ha desvelado este martes por la noche el llamativo diseño de su vehículo para su temporada de debut en la Fórmula 1.

El gigante automovilístico alemán, que se ha hecho cargo de la extinta escudería Sauber, desveló en Berlín los colores de su auto para 2026, el primero de ellos plateado y rojo, con la empresa financiera Revolut como patrocinador principal.

Los pilotos Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto estuvieron presentes en su presentación, ataviados con ropa diseñada por Adidas, que también patrocina a Mercedes.

“Hoy es más que un lanzamiento: es la declaración pública de una nueva era para Audi”, declaró Gernot Dollner, director ejecutivo de Audi.

“La Fórmula 1 es el escenario más exigente del mundo del motor, y estamos aquí no solo para competir, sino para definir el futuro del 'Vorsprung durch Technik' (progreso tecnológico). Este proyecto es un catalizador para toda nuestra empresa, un símbolo de nuestra transformación hacia una cultura más orientada al rendimiento, más eficiente e innovadora”, continuó.

“Nuestra filosofía es de compromiso absoluto y a largo plazo. Entendemos que el éxito en la Fórmula 1 exige una perseverancia implacable y el equipo Audi Revolut F1 no está aquí para llenar espacio; nuestro objetivo es estar compitiendo por el Campeonato del Mundo en 2030”, agregó.

Audi es uno de los dos nuevos equipos de la parrilla de este año, a la que se une Cadillac como undécimo equipo del deporte. La escudería estadounidense, propiedad de General Motors, utilizará motores Ferrari al menos hasta 2029, mientras que Audi fabricará su propia unidad de potencia.

El ex director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, será el director del equipo Audi, mientras que el ex jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binottto, será el director ejecutivo de la escudería de F1.

“Este vehículo es la encarnación física de miles de horas de duro trabajo de un grupo de personas de enorme talento en todas nuestras instalaciones”, dijo Wheatley.

open image in gallery Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg son los primeros pilotos de Audi en la F1 ( Audi Formula 1 team )

“Hoy, iniciamos este viaje con inmenso orgullo, pero también con humildad. Este es solo el primer día de una larga campaña. Nuestra misión es incrustar un ADN ganador en cada fibra de este equipo”, prosiguió.

“Una cultura de resistencia, precisión y curiosidad implacable en la que no nos detenemos ante nada para mejorar el rendimiento. Para todos los presentes, la emoción proviene de este reto: construir un equipo que se haga más fuerte en cada vuelta, en cada debriefing y en cada carrera”, añadió.

“Convertiremos nuestra ambición a largo plazo en una realidad en la pista, día a día, decisión a decisión”, concluyó.

La empresa alemana ha ganado 13 veces la 24 Horas de Le Mans y cuatro veces el Campeonato del Mundo de Rallyes, pero nunca antes había competido en la Fórmula 1.

El equipo trabajará en la antigua sede de Sauber en Hinwil, Suiza, y el programa de motores se ubicará en Neuburg an der Donau, en Baviera, Alemania.

La nueva temporada comienza el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Traducción de Sara Pignatiello