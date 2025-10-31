Sergio Pérez afirma que Lewis Hamilton no “sobreviviría” como compañero de Max Verstappen en Red Bull

Sergio Pérez cree que incluso Lewis Hamilton o Charles Leclerc “lucharían enormemente” por pilotar junto a Max Verstappen en Red Bull, ya que destacó los desafíos de ser el compañero de equipo del holandés.

Pérez pasó cuatro temporadas junto a Verstappen, ayudando a su compañero a conseguir cuatro títulos mundiales consecutivos, antes de salir al final de una decepcionante campaña 2024 en la que terminó octavo en la clasificación.

Liam Lawson fue nombrado sustituto del mexicano, pero solo duró dos carreras antes de ser relegado en favor de Yuki Tsunoda, que tampoco pudo desafiar a los mejores pilotos de la parrilla.

Mientras se prepara para volver a la parrilla de F1 con el nuevo Cadillac en 2026, Pérez subrayó que el segundo asiento en Red Bull ofrece problemas particulares para el ocupante dado el estilo de conducción “único” de Verstappen.

“No me gusta criticar a los pilotos que estuvieron ahí porque yo estuve en esa posición y sé exactamente por lo que están pasando”, dijo Pérez a Sky Sports.

“En el momento en que firmé mi salida de Red Bull, cuando llegamos a un acuerdo, supe 'pobre del que venga aquí, es un sitio muy difícil'. Estar al lado de Max es muy difícil, pero estar al lado de Max en Red Bull es algo que la gente no entiende”.

open image in gallery Sergio Pérez (izquierda) y Max Verstappen fueron compañeros de equipo durante cuatro temporadas ( Getty Images )

“Hay tantas cosas que podría decirte, pero simplemente es un trabajo muy difícil para un piloto. Ningún conductor puede sobrevivir allí”. No importa si traes a Hamilton, Leclerc. Quienquiera que lleves allí va a tener grandes dificultades.

"Es un estilo de conducción muy singular. Hay que adaptarse constantemente a las necesidades de Max. Así de sencillo”.

Verstappen se mantiene en la lucha por otro Campeonato de Pilotos, aunque tiene trabajo por hacer para cerrar una brecha de 36 puntos a Lando Norris en la parte superior de la clasificación. Norris aventajó en un punto a Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren, con la victoria en el Gran Premio de México del pasado fin de semana.

Traducción de Olivia Gorsin