Lewis Hamilton se habría separado de su representante, Marc Hynes, a solo cuatro semanas del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia.

El piloto británico había retomado su relación profesional con Hynes a comienzos del año pasado. Ambos ya habían trabajado juntos durante varios años, cuando el ejecutivo se desempeñó como director ejecutivo de Project 44, la empresa de representación de Hamilton, entre 2015 y 2021.

Durante la última temporada, Hynes acompañó al siete veces campeón del mundo en prácticamente los 24 grandes premios del calendario y se encargó de coordinar los aspectos logísticos de su actividad deportiva. Ese año, Hamilton atravesó un debut complicado con Ferrari, sin lograr subir al podio en ninguna carrera.

Sin embargo, según distintos reportes, Hynes se sumó ahora al nuevo equipo de Fórmula 1 Cadillac, lo que explicaría su alejamiento del entorno del piloto de cara a 2026.

Consultados por The Independent, Ferrari declinó hacer comentarios, mientras que Cadillac también fue contactado para emitir una declaración.

Hynes conoce a Hamilton desde sus años en las categorías formativas. Fue campeón británico de Fórmula 3 y, de acuerdo con el Daily Mail, las separaciones previas entre ambos se produjeron en buenos términos.

La noticia se suma a otro cambio reciente en el equipo de Hamilton, ya que el mes pasado, el piloto británico también puso fin a su vínculo con su ingeniero de pista, Riccardo Adami, tras una relación profesional marcada por tensiones.

open image in gallery Lewis Hamilton no consiguió ningún podio en su debut con Ferrari ( Getty )

En McLaren, Cedric Michel-Grosjean, exingeniero de rendimiento de Oscar Piastri, aparece como el principal candidato para reemplazar a Adami. Otra opción es Luca Diella, actual ingeniero de rendimiento de Lewis Hamilton. Se espera que la designación se defina antes de la primera carrera de la temporada, el 8 de marzo en Melbourne.

Pese a estos cambios, Hamilton mantendrá a su entrenadora de rendimiento, Angela Cullen, quien regresó a su equipo el año pasado tras dos temporadas de ausencia.

El piloto británico calificó su campaña 2025 como “la peor de su carrera”, después de sufrir para extraer rendimiento y resultados de un Ferrari impredecible, que además cerró la temporada sin victorias.

open image in gallery Marc Hynes (derecha), uno de los hombres de mayor confianza de Lewis Hamilton ( Getty )

Lewis Hamilton terminó sexto en el campeonato de pilotos, a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc y a nada menos que 267 unidades del campeón del mundo, Lando Norris.

Pese a ello, Hamilton se mostró alentado por las primeras pruebas del Ferrari SF-26, el monoplaza para la temporada 2026. En ese contexto, marcó el mejor tiempo en los ensayos privados de pretemporada realizados la semana pasada en Barcelona, por delante de las dos pruebas oficiales que se disputarán en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero).

“Todos están positivos y muy entusiasmados, pero no nos hacemos ilusiones”, señaló Hamilton tras el test en Barcelona.

“Sabemos que todavía tenemos trabajo por delante. No tenemos claro en qué punto estamos, pero fue una primera semana sólida y podemos construir desde ahí. Habrá que dar pasos importantes y el desarrollo será clave”.

open image in gallery Angela Cullen seguirá trabajando como coach de rendimiento de Lewis Hamilton ( Getty )

El británico añadió que el enfoque estará puesto en no dejar ningún detalle librado al azar y en mantener una comunicación clara en cada decisión.

“Va a requerir que todos estemos en nuestro mejor nivel. Veo a todo el equipo llegar con una energía renovada este año, y eso es muy positivo”.

La temporada 2026 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en Melbourne.

Traducción de Leticia Zampedri