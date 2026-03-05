Lewis Hamilton insta a los africanos a “recuperar” su continente en apasionado discurso

Lewis Hamilton ha implorado a los pueblos de África que “recuperen” su continente en un apasionado discurso pronunciado este jueves en el Gran Premio de Australia.

Hamilton, primer piloto negro de la Fórmula 1, tiene ascendencia africana y ha pasado las últimas vacaciones de verano viajando por varios países del continente, entre ellos Kenia, Ruanda y Benín.

El siete veces campeón del mundo, que afronta su vigésima temporada consecutiva y la segunda con Ferrari, también ha respaldado anteriormente la celebración de una carrera de F1 en África, el único continente habitable en el que no se celebran grandes premios de este deporte. Sudáfrica, Ruanda y Marruecos han declarado su interés en los últimos años.

Cuando se le preguntó en qué ciudad africana le gustaría a Hamilton ver una carrera de F1, el piloto (41) respondió ininterrumpidamente durante tres minutos seguidos mientras hablaba de su adoración por el continente y su esperanza de cambio en el futuro.

“He tenido el privilegio de estar en 10 países de África”, dijo, y continuó: “Aún me queda mucho por ver. Durante los últimos seis años, quizá siete, he estado luchando en un segundo plano para conseguir que se organice un gran premio allí. Me he sentado con las partes interesadas y he hecho la pregunta: “¿Por qué no estamos en África? Hay uno en cada continente, ¿por qué no en África?”.

“Sé que lo están intentando de verdad. Creo que han visitado bastantes países. Uno de los que más he disfrutado es Kenia, aunque no creo que vayamos a celebrar un gran premio en Kenia. Ruanda en particular fue espectacular. Son dos lugares en los que sentí que podía vivir”, expresó.

“Sudáfrica es impresionante. Creo que esos son los lugares a los que podríamos ir. No quiero dejar el deporte sin tener un gran premio allí, sin llegar a competir allí, así que sigo insistiendo: “¿Cuándo va a ser?”, siguió.

“Están fijando ciertas fechas. Se me podría estar acabando el tiempo, así que voy a estar aquí un tiempo hasta que eso ocurra, porque sería increíble, dado que soy mitad africano”, añadió.

Lewis Hamilton pronunció el jueves un apasionado discurso a favor de África ( Getty Images )

“Tengo raíces de varios lugares del continente, como Togo y Benín. El año pasado visité Benín, Senegal y Nigeria. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de esa parte del mundo”.

A continuación, Hamilton manifestó su convencimiento de que África podía convertirse en el “lugar más poderoso del mundo”, y agregó: “No me gusta que el resto del mundo posea tanto de ella [África] y extraiga tanto de ella, y que nadie hable de eso”.

“Espero que las personas que dirigen esos países se unan y recuperen África. Eso es lo que quiero ver. Que la reclamen a los franceses, a los españoles, a los portugueses y a los británicos. Es muy importante para el futuro de ese continente”, prosiguió.

“Tienen todos los recursos para ser el lugar más grande y poderoso del mundo, y probablemente por eso están siendo controlados”, concluyó.

Hamilton busca recuperarse esta temporada tras un complicado primer año con Ferrari, en el que no logró subir al podio. La apertura de la temporada tendrá lugar en Melbourne, Australia, el domingo a las 10:00 a. m. hora México, y 5:00 p. m. hora España.

Traducción de Sara Pignatiello