Los responsables de la Fórmula 1 han cedido a la fuerte presión de los pilotos y los aficionados, y han accedido a implementar cambios inmediatos en el reglamento del deporte tras las críticas generalizadas, en particular del tetracampeón del mundo Max Verstappen.

Los ajustes, descritos como retoques más que como reformas radicales, se estrenarán en el próximo Gran Premio de Miami, el 3 de mayo.

Verstappen ha sido el crítico más acérrimo dentro del sector energético, expresando su fuerte desacuerdo con las regulaciones actuales que imponen una división 50-50 entre la combustión y la energía eléctrica.

Sus preocupaciones se centran en la necesidad de que los pilotos gestionen meticulosamente la batería, lo que a menudo les obliga a levantar el pie del acelerador durante las vueltas de clasificación, y en lo que él denomina “trucos” como un botón de turbo para adelantar. La frustración de los aficionados también se ha manifestado ampliamente en Internet.

Tras una cumbre en la que participaron la Fórmula 1, su organismo rector, la FIA , y los directores de los equipos, se han finalizado varias modificaciones clave.

Para que los pilotos puedan esforzarse más durante más tiempo en la clasificación, la recuperación de energía se reducirá de ocho megajulios a siete, mientras que la salida de la unidad de potencia híbrida aumentará de 250 kW a 350 kW.

open image in gallery El piloto británico Ollie Bearman sufrió un accidente a gran velocidad en Japón ( PA Wire )

Las preocupaciones en materia de seguridad, puestas de manifiesto por el accidente del piloto británico Ollie Bearman a 307 km/h en Japón —atribuido en parte a la elevada velocidad de aproximación—, también han impulsado la adopción de medidas.

El botón de refuerzo ahora estará limitado a 150 kW. Además, el MGU-K se configurará a 350 kW en zonas de línea recta y a 250 kW fuera de dichas zonas, medidas diseñadas para prevenir la repetición de incidentes tan trágicos.

Se prevén nuevas conversaciones tras la carrera de Miami, ya que los responsables de la F1 reconocen que estos cambios iniciales podrían no resolver por completo todas las inquietudes de los pilotos. El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, advirtió antes de la reunión sobre los riesgos de realizar cambios drásticos.

“Las conversaciones que se han mantenido entre los pilotos, la FIA, la Fórmula 1 y los equipos han sido constructivas. Y todos compartimos los mismos objetivos”, declaró Wolff, y continuó: “Se trata de cómo podemos mejorar el producto, convertirlo en una competición pura y dura, y analizar qué se puede mejorar en términos de seguridad, pero actuando con precisión y sin miramientos”.

Añadió: “Vamos a rectificar para poder evolucionar, porque solo ha habido tres carreras. Necesitamos aprender del pasado, donde a veces se tomaron decisiones de forma errática; nos excedimos y nos dimos cuenta de que no era bueno”.

open image in gallery El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, instó anteriormente a los pilotos de F1 a que no hablaran mal de su propio deporte ( Bradley Collyer/PA Wire )

“Somos los guardianes de este deporte y tenemos cientos de miles de aficionados que aman la Fórmula 1. Para proteger este enorme privilegio, no deberíamos hablar mal de nuestro propio deporte en público”, expresó.

Mercedes ha mostrado un gran rendimiento esta temporada, con Kimi Antonelli superando actualmente a su compañero de equipo George Russell por nueve puntos tras las tres primeras carreras.

La temporada se reanuda en Miami tras un parón forzoso de cinco semanas, provocado por la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí debido al conflicto en curso en Oriente Medio.

Traducción de Sara Pignatiello