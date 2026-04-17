George Russell cree que Max Verstappen no tiene “mucho más que lograr en la Fórmula 1” después de que el holandés revelara que podría retirarse del deporte al final de la temporada.

El piloto de Mercedes, Russell, también dijo que el holandés, con quien mantiene una feroz rivalidad, debería “hacer lo que le haga sonreír” y reiteró su postura de que “la F1 es más importante que cualquier piloto”.

Por su parte, Verstappen, tetracampeón mundial, reveló tras la última carrera en Japón, en la que finalizó octavo, que está considerando retirarse del deporte al final de la temporada. El piloto (28) ha manifestado repetidamente su descontento con los nuevos monoplazas de 2026, mientras que su equipo, Red Bull, se encuentra rezagado en la zona media de la parrilla tras las tres primeras carreras.

Sin embargo, Russell, al volante del auto líder de Mercedes y favorito para el campeonato de este año, reflexionó sobre la temporada 2022, cuando su equipo se vio gravemente afectado por un vehículo incómodo y de bajo rendimiento, mientras que el equipo Red Bull de Verstappen estaba en la cima.

“La Fórmula 1 es más importante que cualquier piloto”, dijo Russell en una conferencia de prensa el viernes, y añadió: “Por su puesto, no querríamos perder a Max porque a todos nos encanta competir contra él”.

“Es algo inherente a la Fórmula 1. No disfruté conduciendo el auto de 2022 cuando rebotaba de arriba abajo, destrozando la espalda de todos; era un vehículo pesado. Pero él no se quejaba porque estaba ganando”, continuó.

“Las quejas que tiene actualmente son diferentes a las de Mercedes, Ferrari y McLaren porque estamos en la parte delantera de la parrilla, y eso es completamente normal”, expresó.

“Ha logrado lo que la mayoría de los pilotos solo pueden soñar: ha ganado un campeonato mundial. Tiene cuatro. Al fin y al cabo, no le queda mucho más por conseguir en la Fórmula 1”, incorporó.

Verstappen, quien también ha manifestado su interés por competir en otras series de carreras, se ha inscrito para participar en las 24 Horas de Nürburgring, la carrera de resistencia que se disputa en el famoso circuito Nordschleife de Alemania el próximo mes.

Este fin de semana, en medio del parón primaveral forzoso de la Fórmula 1 debido a la cancelación de carreras en el Golfo, el holandés participa en las sesiones de clasificación para el evento.

Russell prosiguió: “Ha cumplido con todos los requisitos y puede perseguir los récords de la F1, pero llega un punto en el que uno quiere hacer lo que le hace sonreír”.

“Puedo entender por qué la idea de conducir en el Nordschleife le saca una sonrisa; me encantaría tener esa oportunidad. He dado cientos de vueltas allí en el simulador, pero mi objetivo es convertirme en campeón del mundo de F1”, agregó.

George Russell afirma que a Max Verstappen “no le queda mucho más” por conseguir en la F1 ( Getty )

“Si yo tuviera cuatro campeonatos, probablemente haría lo mismo. Entendería si se quedara y entendería si se fuera”, afirmó.

Mientras tanto, Russell cree que el dominio de Mercedes no durará toda la temporada, ya que equipos como Ferrari y McLaren buscan mejorar su rendimiento en la próxima ronda en Miami el 3 de mayo.

“No espero que nuestra gran ventaja en ritmo continúe indefinidamente. Los demás nos pisarán los talones”, aseguró.

Al ser preguntado sobre una posible lucha por el título dentro del equipo con Kimi Antonelli, que actualmente aventaja en nueve puntos en la clasificación, Russell dijo: “El equipo nos dará exactamente las mismas oportunidades a los dos”.

“Las cosas han sido así en el equipo desde los tiempos de Lewis [Hamilton] y Nico [Rosberg]. No quiero que nos adelantemos a los acontecimientos. Después de tres carreras en 2022, Leclerc tenía una ventaja de más de 30 puntos y Verstappen decía que el campeonato estaba decidido”, manifestó.

“Ferrari era el más rápido, pero al final de la temporada ya no lo era. El campeonato no me preocupa. Simplemente intento dar lo mejor de mí y ya contaremos los puntos al final de la temporada”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello