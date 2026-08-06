El safety de los Bills, C.J. Gardner-Johnson, vuelve a practicar 5 días tras lesión de pantorrilla

El safety de los Buffalo Bills, C.J. Gardner-Johnson, reanudó los entrenamientos el jueves, cinco días después de necesitar ayuda para salir del campo por lo que se diagnosticó como una distensión en la parte baja de la pantorrilla derecha.

Gardner-Johnson, jugador en su octava temporada, manifestó: “Siento que estoy 100% listo para jugar”.

Gardner-Johnson volvió al campo de manera gradual al repartir tiempo con la defensa titular. Eso es mucho mejor de lo que se anticipó inicialmente después de que el jugador cayera de rodillas en lo que pareció ser una lesión sin contacto el sábado.

Al principio, Gardner-Johnson no pudo apoyar nada de peso sobre la pierna derecha, antes de dar unos pasos mientras lo escoltaban hacia la carpa médica. Luego lo trasladaron en un carrito al vestuario para realizarle pruebas.

Gardner-Johnson se perdió solo dos prácticas.

Gardner-Johnson, una incorporación como agente libre en la temporada baja que compite por un puesto titular frente a Cole Bishop, comentó: “Mantente positivo. En realidad no me pongo demasiado negativo”.

Agregó: “Ya he estado en este punto antes. Estaba en Detroit, me rompí el pectoral en el segundo partido, así que creo que se trata más de ser maduro, entender que es temprano en el año. No fue una lesión que terminara la temporada, gracias a Dios, así que se trata de mantenerse enfocado”.

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