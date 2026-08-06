El superutility Ezequiel Durán ha sido una gran solución para los Rangers de Texas

Ezequiel Durán ha sido “La Solución” de muchas maneras para los Rangers de Texas, que esta temporada están en la pelea por los playoffs.

Eso ha demostrado ser más que un apodo ingenioso, que le pusieron primero en broma mientras jugaba en casa, en la República Dominicana, el invierno pasado. Incluso hay una camiseta que usan jugadores de los Rangers con ese sobrenombre estampado de forma llamativa sobre tres fotos distintas del súper utility, que ahora está en la alineación prácticamente todos los días.

“Sería una temporada muy diferente sin que él pudiera aparecer y ayudar al equipo de la manera en que lo ha hecho”, comentó Nathan Eovaldi, abridor de Texas.

Durán ha sido titular en seis posiciones defensivas distintas mientras batea para .276, con 13 jonrones y un récord personal de 63 carreras impulsadas, después de no conectar ninguno en sus 90 juegos de la temporada pasada. Más recientemente ha sido el tercera base regular, con Josh Jung en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los Rangers (57-58) tuvieron día libre el jueves, a 1 1/2 juegos del líder del Oeste de la Liga Americana, Houston. Texas era el líder de la división antes de ser barrido por los Astros el fin de semana pasado, como parte de una racha de seis derrotas consecutivas —la peor de la temporada— que por fin terminó cuando las cuatro impulsadas de Durán incluyeron el hit que decidió el juego en la victoria 5-4 sobre San Francisco la noche del martes.

Durán ha estado por todo el campo para Texas

La mayor cantidad de aperturas de Durán son sus 44 como campocorto, desde que Corey Seager, dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, ha estado tres veces en la lista de lesionados. Durán suma 20 aperturas tanto en tercera como en segunda base, una en primera, y siete en el jardín izquierdo y siete en el derecho. Ha jugado múltiples posiciones en 23 partidos, incluidos infield y outfield en 13 de ellos.

“Se puso el apodo de ‘La Solución’ por una razón, y no es broma. Lo ha sido durante todo el año”, señaló el mánager Skip Schumaker.

Cuando las camisetas aparecieron por primera vez en el clubhouse de los Rangers a inicios de junio, Durán explicó que un compañero en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal le dijo que era la solución después de jugar tres posiciones en el mismo número de innings en un partido. Durán contó que al principio se olvidó de eso, pero adoptó el apodo al llegar a los entrenamientos de primavera con Texas y pasar por algunos ejercicios como receptor. No ha participado en un juego detrás del plato, pero retiró a 10 de 11 bateadores cuando lanzó como relevista en cuatro ocasiones la temporada pasada.

Texas adquirió a Durán de los Yankees en un canje de varios jugadores en la fecha límite de 2021 que envió a Joey Gallo a Nueva York. Durán, que firmó inicialmente con la organización de los Yankees apenas unas semanas después de cumplir 18 años en 2017, debutó en las Grandes Ligas con los Rangers en 2022 y desempeñó un papel clave como utility en el único campeonato de Serie Mundial del equipo, en 2023.

Durán también ha conectado muchos hits oportunos

Su doble de dos carreras en la octava entrada el martes puso a Texas arriba 4-2. Luego, después de que los Giants empataron en la novena, su doble impulsor en la parte baja del inning terminó el juego. Eso ocurrió una noche después de irse de 4-4 en el primer juego de la serie, con su jonrón en la novena como la única carrera de Texas.

El jardinero derecho Brandon Nimmo afirmó: “Ni siquiera estaríamos donde estamos en la pelea por los playoffs sin él. ... Ha sido fundamental para cualquier éxito que hayamos tenido”.

Schumaker no puede discutirlo.

“La energía que aporta a diario es real. No es falsa, no es relleno. Con todas estas lesiones que hemos tenido, que él haga lo que ha hecho realmente nos ha mantenido a flote en el punto en el que estamos ahora mismo”, expresó Schumaker.

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