Pete Crow-Armstrong anota por un error en la 11ma y Cachorros remontan para vencer 3-2 a Azulejos

Pete Crow-Armstrong anotó por un error en un tiro en la 11.ª entrada, dos innings después de que Alex Bregman había disparado un jonrón con dos strikes y dos outs, y los Cachorros de Chicago remontaron para superar el jueves 3-2 a los Azulejos de Toronto.

Crow-Armstrong pegó un sencillo para abrir la 11.ª ante Brendon Little (0-3), pero el corredor automático Carson Kelly fue puesto out en el plato. El candidato a Jugador Más Valioso intentó robarse la tercera y el receptor mexicano de los Azulejos, Brandon Valenzuela, hizo un mal tiro por encima del antesalista Josh Smith, lo que permitió que Crow-Armstrong se lanzara hacia el home.

Se quitó el casco antes de tocar el plato y lo arrojó a la red de protección antes de que sus compañeros lo rodearan.

Fue la 11.ª victoria en que Chicago ha dejado en el terreno a sus rivales esta temporada. Los Cachorros están en posición de quedarse con el primer pasaje de comodín de la Liga Nacional.

Bregman forzó las entradas extra con su 12.º jonrón de la temporada. Crow-Armstrong abrió la novena con un sencillo ante el cerrador de los Azulejos, Louis Varland, quien retiró a los siguientes dos bateadores y se puso arriba en la cuenta 1-2 contra Bregman antes de que su curva de nudillos quedara en el centro del plato.

El lineazo de Bregman se fue encima de la barda del jardín izquierdo.

Varland estaba 24 de 24 en situaciones de salvamento.

Tras barrer a los Dodgers, los Cachorros mejoraron a 10-4 durante una racha de 17 juegos en 17 días. El duelo con Toronto fue reprogramado desde el 21 de junio por lluvia.

Trent Thornton (5-4) salió de un aprieto en la parte alta de la 11.ª.

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