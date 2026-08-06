La UEFA mantiene amenaza de boicot al Mundial tras reunión de crisis de Infantino

El organismo rector del fútbol europeo ha mantenido su amenaza de boicotear las competiciones de la FIFA pese a que la FIFA se disculpó por su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

La UEFA reiteró el jueves que había perdido la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y afirmó que no se habían cumplido las condiciones para retirar su amenaza de boicot.

“Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones vinculadas a la no participación en competiciones de la FIFA”, señaló en un comunicado. “En primer lugar, debían retirarse las propuestas de vender las principales competiciones y, en segundo lugar, deben darse garantías de que nunca más se intentará desfigurar el juego de esta manera.

“Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene”.

La FIFA e Infantino intentaron presentar un frente unido tras una cumbre de alto nivel en Marruecos el miércoles, cuando anunció que el presidente contaba con el pleno respaldo del personal directivo presente.

El organismo rector mundial también se disculpó por los errores cometidos en torno a su controvertido plan de vender beneficios de la Copa del Mundo a través de una filial comercial y se comprometió a “garantizar que no vuelvan a ocurrir”.

La FIFA manifestó que esperaba que su reunión “ayudara a restablecer la confianza” en la organización tras la turbulencia creada por el proyecto —ahora abandonado— de Infantino, que provocó una condena generalizada.

La UEFA votó abandonar las competiciones de la FIFA si esta seguía adelante. E incluso después de la apresurada marcha atrás de Infantino, el organismo rector europeo afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, allanando el camino para un desafío a su presidencia.

En su desafiante comunicado, la UEFA dejó claro que su postura seguía vigente.

“El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada”, indicó.

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