De un lado el mejor equipo de Sudamérica en el último lustro. Del otro, uno más modesto acostumbrado a desafiar el status quo.

Palmeiras, uno de los máximos exponentes del dominio que ejerce Brasil en las competencias continentales de clubes desde 2019, y Estudiantes La Plata, el equipo del sur de Buenos Aires que se ha vuelto una piedra en el zapato de los poderosos, disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

Los brasileños han conquistado las últimas siete ediciones del certamen, y Palmeiras consagrándose en 2020 y 2021. La supremacía brasileña coincide con la inyección de capitales privados que les han permitido conformar equipos estelares para igualar en títulos (25) a sus rivales de Argentina en la historia de la competencia que empezó en 1960.

Con un plantel cotizado en 238 millones de dólares, Palmeiras –que perdió ante Flamengo en la final del año pasado— buscará su cuarta estrella continental.

Estudiantes, que ha ganado cuatro veces el certamen, vuelve a jugar el partido por el título por primera vez desde 2009 con una escuadra cuatro veces más barata que su rival.

Será una reedición de la final que disputaron en 1968, con triunfo de Estudiantes en el mismo estadio Centenario.

El factor Ferreira y el cambio de paradigma

El técnico portugués Abel Ferreira es el mentor de la mejor versión del club paulista en su historia. Llegó en 2020 y ganó 11 títulos. De las siete ediciones de Libertadores que dirigió, clasificó a la final en cuatro.

”Mi mayor orgullo es que nuestro equipo luchará en cada competición por ser campeón”, destacó Ferreira, de 47 años, a pocos días de la final. “Cuando llegamos Palmeiras estaba en séptimo lugar. Ganamos la Libertadores y la Copa de Brasil. Se reestructuró el equipo, invirtió en la cantera y vendió jugadores. No es coincidencia que nuestra plantilla sea la más valiosa” de Sudamérica.

Detrás del éxito deportivo, hay una maquinaria financiera que puso de pie al Palmeiras tras el descenso de categoría en 2012. Primero como principal inversionista y presidenta desde 2021, la magnate Leila Pereira ha convertido a Palmeiras en uno de los clubes más poderosos del continente.

A diferencia de otros equipos brasileños que incrementaron sus ingresos principalmente a partir del auspicio de empresas de apuestas en línea, un negocio ahora en jaque por el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que penaliza el juego, el Verdao invirtió fuertemente en sus divisiones menores para alumbrar grandes talentos que luego fueron transferidos por cifras millonarias, como los casos de Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea) y Allan (Manchester City).

A través de esos recursos, pudo retener a figuras como el defensor paraguayo Gustavo Gómez y el delantero argentino José Manuel López, y repatriar de Europa a Andreas Pereira y Vitor Roque.

“Vamos a trabajar para conquistar un nuevo título”, declaró Gómez. “Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que viene haciendo esto desde hace algún tiempo (en la Libertadores). Tiene una consistencia que, a mi parecer, es muy difícil de lograr aquí en Brasil”.

Estudiantes, el díscolo del fútbol argentino

Su presidente Juan Sebastián Verón, un ex mediocampista creativo que brilló en Manchester United, Chelsea, Inter de Milán y la selección de Argentina, es un feroz crítico de la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Su disconformidad con la organización de los torneos y los arbitrajes quedó retratada a fines de 2025, cuando Estudiantes fue forzado a formar el tradicional pasillo a los campeones para Rosario Central, al cual AFA le había otorgado un inédito título creado sobre la marcha, y Verón ordenó a sus jugadores darle la espalda a los rivales.

El directivo, que ganó la Libertadores con Estudiantes como jugador en 2009 y cinco títulos locales como presidente, promueve un cambio estructural en el fútbol argentino que permita el ingreso de capitales privados en el actual modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, a lo cual se opone Tapia.

“El fútbol argentino necesita mejorar en todos los aspectos para poder competir”, sostuvo Verón.

Pero la rebeldía del club platense contra el orden establecido no es nueva. En la década del 60, marcó una era bajo el mando del revolucionario técnico Osvaldo Zubeldía, quien incorporó variantes tácticas a un juego hasta ese momento librado al talento de los futbolistas, y las combinó con rigurosidad física al borde del reglamento. Fue el primer tricampeón de la Libertadores entre 1968 y 1970 y le ganó al Manchester United de George Best y Bobby Charlton la Copa Intercontinental del 68.

“La mística que tiene este club no se compra en la farmacia”, afirmó su técnico uruguayo Alexander Medina al sitio oficial de Conmebol. “Se transmite durante el tiempo, con las experiencias que ha vivido este club sobre todo en la Libertadores”.

Con el veterano arquero uruguayo Fernando Muslera y el artillero Guido Carrillo como estandartes, si se corona el sábado se convertirá en el tercer equipo argentino con más Libertadores en sus vitrinas luego de Independiente (7) y Boca Juniors (6).

En caso de empate tras los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo extra y de persistir la igualdad el trofeo se definirá en tanda de penales. El campeón jugará la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre en Qatar y se clasificará al Mundial de Clubes 2029.

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El corresponsal en Brasil, Mauricio Savarese, contribuyó con este reporte.

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